Mourinho pone sus reglas para volver al Real Madrid

Según trascendió, el posible regreso de José Mourinho al Real Madrid ya tuvo su primer movimiento y hubo un contacto inicial con Florentino Pérez a través de una videollamada en la que el entrenador portugués fijó su postura.

De acuerdo con el comunicador Ramón Álvarez de Mon, Mourinho no se muestra dispuesto a volver únicamente por el peso del nombre o por una cuestión sentimental. Entiende que el club atraviesa un desgaste deportivo y físico que no se resuelve con un simple cambio de entrenador, sino con una reestructuración más profunda.

🚨 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: José Mourinho has set several conditions for a potential return to Real Madrid after initial contacts. ⚪🗣️



According to @Ramon_AlvarezMM, the Portuguese coach wants some guarantees. 📋



Mourinho is reportedly asking for:

✔️ A two-year contract

✔️ His own… pic.twitter.com/cMFmr3l3uQ — 433 (@433) May 6, 2026

Un contrato que le dé margen

La primera exigencia del técnico apunta a un vínculo de dos temporadas. El portugués pretende tiempo para trabajar y para desarrollar una idea sin quedar atado al resultado inmediato.

En la dirigencia consideran lógico que un entrenador de su perfil no acepte un proyecto de corto plazo, sobre todo si el objetivo es reconstruir competitividad.

Otro punto central es la conformación de su grupo de trabajo, Mourinho quiere llegar con su propio cuerpo técnico y equipo de preparación física, algo que históricamente considera indispensable.

Detrás de esa postura surge una preocupación concreta debido al elevado número de lesiones que sufrió el plantel en las últimas dos temporadas. El registro, según distintas versiones, ronda las 120 bajas, una cifra que encendió alarmas en el entorno del club; por lo que el técnico considera que el problema no es casual y que la planificación física necesita una revisión profunda.

Su intención es tener contacto directo con los profesionales del merengue, participar en las decisiones sobre recuperaciones y habilitar segundas opiniones cuando los futbolistas lo consideren necesario.

FBL-EUR-C1-BENFICA-TRAINING | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Sin interferencias en el vestuario

La condición más fuerte tiene que ver con el poder de decisión. Mourinho exige autoridad plena sobre el plantel, desde las alineaciones hasta el manejo interno del vestuario. No quiere intermediarios ni interferencias de la directiva en cuestiones futbolísticas. Además, pretende libertad para tomar decisiones drásticas si considera que algún futbolista no encaja en su proyecto.

Por ahora, no hay un acuerdo cerrado entre partes pero el mensaje del portugués es claro y, si vuelve, será bajo sus condiciones.

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