Mourinho rompe el silencio ante los rumores que lo vinculan al Real Madrid

En medio de los rumores que lo vinculan al próximo proyecto deportivo del Real Madrid, José Mourinho desmintió cualquier acercamiento en una entrevista con el diario italiano Il Giornale y fue contundente: “Nadie del club ha hablado conmigo”. Lejos de alimentar versiones, optó por aminorar las suposiciones y enfocarse en su presente.

❌ "NADIE del REAL MADRID ha HABLADO CONMIGO".



🚨 MOURINHO, sobre los rumores que le sitúan en el conjunto blanco. pic.twitter.com/45Zu40QtFV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 1, 2026

El Benfica, su única prioridad

El entrenador portugués remarcó que su único objetivo claro es clasificar al SL Benfica a la próxima edición de la UEFA Champions League y dejó en segundo plano cualquier posibilidad de cambio de equipo en el corto plazo.

Actualmente, el conjunto de Lisboa se ubica en los primeros puestos de la liga portuguesa, como escolta del FC Porto con una diferencia de siete puntos, y pelea punto a punto por asegurar su lugar en el máximo torneo europeo. En ese escenario, el foco del técnico está puesto exclusivamente en cerrar el campeonato de la mejor manera: “Es lo único en mi mente”, aseguró.

Sin embargo, más allá de su negativa, es una realidad que el nombre de Mourinho resurgió con fuerza en el entorno del Real Madrid de cara a la próxima temporada. El club atraviesa semanas de evaluación tras un cierre de campaña irregular, lo que condicionó la continuidad de Álvaro Arbeloa en la conducción del equipo y promovió la baraja de candidatos para el banco.

SL Benfica v Moreirense FC - Primeira Liga | Gualter Fatia/GettyImages

Durante su etapa en Casa Blanca, entre 2010 y 2013, el portugués dejó una marca profunda tanto en lo deportivo como en lo mediático. Su personalidad, su estilo competitivo y su histórica rivalidad con el Barcelona lo convirtieron en una figura central de aquellos años.

Aún así, pese a los rumores en circulación y el supuesto interés del presidente Florentino Pérez por asegurar su regreso a LaLiga, Mourinho optó por ser categórico al respecto y negar contactos entre las partes involucradas, y ratificó su compromiso con su club actual. Sin más preámbulos, dejó en claro que no hay negociaciones en curso ni planes de salida inmediatos.

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