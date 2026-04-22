Mourinho se postula para regresar al Real Madrid en medio de dudas sobre el proyecto deportivo

Según la plataforma de noticias deportivas '433', José Mourinho se ofreció para regresar al banco del Real Madrid en una segunda etapa técnica; la gestión habría sido impulsada por su representante, Jorge Mendes, quien acercó la posibilidad a la dirigencia y detalló incluso las condiciones de salida del entrenador del Benfica.

Por ahora, desde la dirigencia del club merengue no hay decisiones tomadas en torno a la continuidad de Álvaro Arbeloa y mantienen abierta la evaluación del proyecto deportivo tras una campaña que dejó más dudas que certezas hasta la definición de LaLiga.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: José Mourinho has 𝗢𝗙𝗙𝗘𝗥𝗘𝗗 𝗛𝗜𝗠𝗦𝗘𝗟𝗙 to Real Madrid, reports Diario AS. 💣



His agent, Jorge Mendes, has reportedly offered the possibility of a return to the Bernabéu for a second stint. 👀 pic.twitter.com/usBHm9MMHe — 433 (@433) April 22, 2026

Una temporada bajo escrutinio

Tras la eliminación de la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich y un rendimiento irregular en el torneo doméstico, desde el Real Madrid consideran que, pese a tener un plantel de jerarquía, no se logró sostener una identidad competitiva en los momentos decisivos.

En ese contexo, la posibilidad de un cambio en el cuerpo técnico surge como una alternativa concreta y Mourinho, con su perfil competitivo y experiencia internacional, encaja en la idea de recuperar una versión más sólida e inmediata del equipo.

Sporting CP v SL Benfica - Primeira Liga | Gualter Fatia/GettyImages

Asimismo, cabe mencionar que el técnico, que volvió al fútbol portugués tras su paso por el Fenerbahçe, tiene contrato vigente hasta junio de 2027 con el Benfica. A principios de abril, al referirse a su futuro en el club, Mourinho dejó en claro que su deseo de continuar en el Benfica no está sujeto a condiciones ni a una mayor inversión en el plantel: “todo depende de la voluntad del club”, había afirmado.

Desde el Real Madrid sostienen que cualquier reestructuración deberá potenciar a sus principales figuras y construir la dinámica deportiva a partir de ellas. Ahora, el desafío para la dirigencia será encontrar a un entrenador capaz de ordenar al equipo, potenciar el talento nato de sus figuras y responder a la presión constante del entorno deportivo.