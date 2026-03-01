Cuando parecía que la polémica por los presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni contra Vinicius Junior, ocurridos en la ida de los playoffs de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid, comenzaba a disiparse, José Mourinho volvió a encender el debate. El técnico portugués salió en defensa de su jugador, pero al mismo tiempo adoptó una postura firme y crítica respecto al caso, dejando claro que no tolerará conductas de ese tipo.

Apartado de forma provisional por la UEFA y fuera de la vuelta ante el conjunto merengue, el extremo espera aún la resolución del proceso disciplinario iniciado tras la denuncia del futbolista brasileño, quien aseguró haber recibido un insulto racista por parte del argentino durante el partido antes mencionado.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Octavio Passos - UEFA/GettyImages

Previo al encuentro entre Gil Vicente y su equipo, el siempre polémico estratega tuvo que hablar de este tema que había logrado esquivar durante algunos días y fue contundente, en caso de que se le encuentre culpable, el argentino no tendrá cabida en su equipo, ya que incumpliría con los principios que siempre han manejado.

Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son míos y del Benfica, su carrera con un entrenador llamado José Mourinho y en un club como el Benfica llega a su fin. José Mourinho

Si bien fue contundente con su anterior declaración, Mou también hizo énfasis en que hasta que no haya una resolución de parte de las autoridades, ellos respaldarán a su jugador, puesto que legalmente podría haber forma de que esto terminara en demostrar la inocencia de Prestianni.

No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no? José Mourinho

La decisión de la UEFA se fundamenta en el artículo 14 del Reglamento Disciplinario, el cual establece castigos ejemplares, con un mínimo de diez partidos de suspensión para cualquier comportamiento que vulnere la dignidad de una persona por razones de raza, color de piel, religión, origen étnico u otros motivos similares.