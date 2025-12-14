Nahuel Guzmán volvió a escribir su nombre con letras mayúsculas en la historia del futbol mexicano. El guardameta de Tigres alcanzó su novena final de Liga MX y con ello igualó una marca que parecía reservada para delanteros y jugadores de campo, consolidándose como una leyenda viva del torneo.

Con esta nueva aparición en una serie por el título, el argentino igualó a Oribe Peralta como los futbolistas con más finales disputadas en la historia de la Liga MX. Un registro que dimensiona la regularidad, vigencia y peso competitivo de Nahuel en una liga donde sostenerse en la élite durante más de una década es un reto permanente.

Oribe Peralta alcanzó esa cifra de nueve finales a lo largo de su trayectoria con tres clubes distintos. El histórico atacante mexicano disputó encuentros definitivos con Monterrey, Santos Laguna y América, dejando huella en cada institución y siendo protagonista constante en las instancias más altas del futbol nacional durante varios ciclos distintos.

El llamado ‘Cepillo’ logró levantar títulos de liga en tres ocasiones. Dos de ellos llegaron con Santos Laguna, en los torneos Clausura 2008 y Clausura 2012, mientras que con el América conquistó campeonatos en el Apertura 2014 y Apertura 2018, reforzando su estatus como uno de los delanteros más determinantes de su generación.

En contraste, la historia de Nahuel Guzmán está profundamente ligada a Tigres. El guardameta argentino disputó las finales de los torneos Apertura 2014, Apertura 2015, Apertura 2016, Clausura 2017, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023, Apertura 2023 y ahora el Apertura 2025, todas defendiendo el mismo escudo.

Ese dato convierte a Nahuel en un caso único dentro del futbol mexicano moderno. Nueve finales con un solo club, siendo líder, capitán y referente desde el arco, hablan no solo de longevidad, sino de una identidad construida alrededor de la competitividad constante de Tigres en la última década.