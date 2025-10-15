Nahuel Guzmán pone a Tigres como un contendiente al título

En términos generales, el semestre para los Tigres de la UANL ha sido duro. Si bien hoy el equipo del norte del país está en puestos directos de liguilla, las formas del equipo que comanda Guido Pizarro no convencen. El conjunto felino no desarrolla un fútbol de alta calidad como sí lo realizaban tiempo atrás.

A pesar de ello, uno de los grandes veteranos de la plantilla como lo es Nahuel Guzmán, deja de lado las dudas en torno a Tigres. El meta asegura que no importa la forma en la que el equipo se cuele a liguilla, lo relevante es estar en la misma, pues se entienden capaces de vencer a cualquier rival de la Liga MX.

Hace 11 años que estoy acá y escucho todos los torneos lo mismo. A Tigres lo marginan en el comienzo y cuando llega la Liguilla resulta que somos favoritos o candidatos. Aprender de todo eso creo que es necesario, tenemos pies sobre la tierra, enfocarnos en el funcionamiento futbolístico del equipo, creo que ahí está la clave. Nahuel Guzmán

El legendario portero del cuadro de la UANL afirma que a nivel interno tienen bien en claro que van sobrados de talento para poder competir con cualquier equipo de la Liga MX.

Sabemos el material con el que contamos para ser protagonistas, sabemos que hay equipos que vienen trabajando más tiempo que nosotros sobre una línea, bajo una identidad futbolística que les ha dado resultados. Ya en los manos a manos podemos ser determinantes, eh. Nahuel Guzmán

Los del norte del país caminan con rumbo a los tres años sin título de Liga MX. En ese camino les ha tocado ver el tricampeonato del América, así como el fin de la sequía en Toluca. Este semestre, los Tigres no son ni de cerca los grandes favoritos para ponerse la corona en el mes de diciembre.

