Para muchos, el futbolista más determinante en la historia de los Tigres y uno de los mejores guardametas extranjeros que ha llegado al fútbol mexicano. Nahuel Guzmán, amado por los suyos y ''odiado'' por los rivales, ha hecho una carrera de ensueño defendiendo los colores de la 'U' de Nuevo León.

Desde su llegada en el torneo de Apertura 2014, el conjunto auriazul vivió su famosa época dorada, levantando un total de cinco títulos de Liga MX y una CONCACAF Champions CUP, además de haber disputado una final de Copa Libertadores en 2015 y una final del Mundo ante el Bayern Múnich, en 2021.

FC Bayern Muenchen v Tigres UANL - FIFA Club World Cup Qatar 2020 | DeFodi Images/GettyImages

Sin embargo, aunque sus atajadas lo hacen ver en ocasiones como si no fuera un ser humano común y corriente, el tiempo pasa para él como corre con todos nosotros. No es eterno, aunque los hinchas de Tigres así lo desearan.

La publicación que realizó el día de hoy Fernando Gorriarán a través de sus redes sociales, podría dar a entender que el 'Patón' Guzmán estaría viviendo sus últimos partidos con los Tigres, y que el empate a cero goles en la noche de ayer, frente a los Rayados de Monterrey, fue, muy probablemente su último clásico regiomontano.

¿Nahuel Guzmán se va de Tigres? El emotivo mensaje de Fernando Gorriarán que pone en alerta a los aficionados

El mensaje de Gorri para Nahuel… inevitable no pensarlo 🥹 pic.twitter.com/WdnvrQAxe6 — Jesús Barrón (@BarronSports) September 14, 2026

Es importante recordar que Nahuel Guzmán aún tiene contrato con el equipo de Tigres para jugar al menos un torneo más. No obstante, la institución se encuentra en proceso de cambio. Una reestructuración que buscará mantener el nombre del equipo en alto, y en el trance han tenido que cerrar ciclos importantes.

En su momento se fue Rafael Carioca, después Guido Pizarro para convertirse en director técnico prácticamente de la noche a la mañana. Se marchó Javier Aquino y recientemente se fue también André-Pierre Gignac.

Capaz el mensaje de Fernando Gorriarán atiende a otra clase de motivos. Quizás por la mente de Nahuel Guzmán ni siquiera pasa la idea de decir adiós. Sin embargo, el final es algo que tarde o temprano sucederá. Esto lo saben bien los aficionados, por eso se alertan. Por eso temen en que lo inevitable llegue antes de que ellos puedan asimilarlo.

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