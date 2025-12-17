Napoli vs AC Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Supercoppa de Italia busca un nuevo rey para posarse sobre el trono y es así que el Napoli enfrentará al Milan en búsqueda de ganarse un puesto en la gran final de este certamen. El encuentro entre gigantes italianos tendrá cita este jueves 18 de diciembre en el Al-Awwal Park de Arabia Saudí.

Este duelo de semifinales traerá consigo a dos de los equipos que se encuentran en la cima de la clasificación de la Serie A, además, los nerazzurri, dirigidos por Simone Inzaghi parten como vigentes campeones del torneo por tercer año consecutivo, un ingrediente extra para condimentar este duelo.

Por su parte los napolitanos, comandados por Antonio Conte, llegan a este encuentro con tres partidos al fungiendo como locales, sin perder contra el Milan, además de tener el estado anímico por las nubes al buscar ganar este trofeo, algo que no sucede desde el 2014 cuando derrotaron a la Juventus en penales.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Napoli vs Milan?

Ciudad: Riyadh, Arabia Saudí

Fecha: jueves 18 de diciembre

Horario: 14:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México), 20:00 horas (España)

Estadio: Al-Awwal Park

¿Cómo se podrá ver el Napoli vs Milan en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Sin transmisión por TV Paramount+ México Fox Sports Fox One y Prime Video España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Napoli

Rival Resultado Competición Udinese 1-0 D Serie A Benfica 2-0 D Champions League Juventus 2-1 V Serie A Cagliari 1-1 (9-8 p) V Copa Italia Roma 0-1 V Serie A

Últimos cinco partidos del Milan

Rival Resultado Competición Sassuolo 2-2 E Serie A Torino 2-3 V Serie A Lazio 1-0 D Copa Italia Lazio 1-0 V Serie A Inter 0-1 V Serie A

Últimas noticias del Napoli

Una de las grandes noticias para el Napoli en este encuentro es la recuperación de Romelu Lukaku, quien podría reaparecer en este encuentro luego de estar cuatro meses fuera por una lesión en el muslo derecho. El belga viajó con el equipo rumbo a Arabia Saudí y se espera que si bien no vaya de inicio, pueda tener minutos en el campo.

Últimas noticias del Milan

En las últimas semanas Santiago Giménez no ha sido tomado en cuenta para disputar partidos con el AC Milan, de inicio se creía que era un indicio de su salida del club, pero acaba de salir a la luz que el cuerpo médico nerazzurri está analizando el operarlo del tobillo, situación que lo dejaría fuera de las canchas hasta inicios del 2026 y posiblemente perdería una oportunidad importante de estar disponible para jugar el Mundial 2026 con México.

🚨⚠️ AC Milan staff and Santiago Giménez, on the verge of decision to proceed with surgery following ankle problems.



Mexican striker could proceed with surgery shortly as he’s been out in the recent weeks. 🇲🇽



AC Milan are in talks for Füllkrug as new striker, as reported. ❗️🇩🇪 pic.twitter.com/OMy4hMG5aT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2025

Posibles alineaciones

Napoli

Portero: Alex Meret

Defensas: Giovani di Lorenzo, Luca Marianucci, Juan Jesús, Miguel Gutiérrez

Centrocampistas: Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Andre-Frank Zambo, Kevin de Bruyne, Scott McTominay

Delanteros: Ramus Hojlund

Milan

Portero: Mike Maignan

Defensas: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic

Centrocampistas: Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modric, Adrien Rabiot, Pervis Estupiñan

Delanteros: Rafael Leao, Christian Pulisic

Pronóstico SI

En este duelo veremos una paridad pocas veces vista, el pasado 28 de septiembre ya se vieron las caras en la Seria A y el resultado favoreció dos por uno al Milan, pero el Napoli buscará avanzar y quitarle la posibilidad a su ahora rival de refrendar su título.

Napoli 2-1 Milan

