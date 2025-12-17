Napoli vs AC Milan: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Supercoppa de Italia busca un nuevo rey para posarse sobre el trono y es así que el Napoli enfrentará al Milan en búsqueda de ganarse un puesto en la gran final de este certamen. El encuentro entre gigantes italianos tendrá cita este jueves 18 de diciembre en el Al-Awwal Park de Arabia Saudí.
Este duelo de semifinales traerá consigo a dos de los equipos que se encuentran en la cima de la clasificación de la Serie A, además, los nerazzurri, dirigidos por Simone Inzaghi parten como vigentes campeones del torneo por tercer año consecutivo, un ingrediente extra para condimentar este duelo.
Por su parte los napolitanos, comandados por Antonio Conte, llegan a este encuentro con tres partidos al fungiendo como locales, sin perder contra el Milan, además de tener el estado anímico por las nubes al buscar ganar este trofeo, algo que no sucede desde el 2014 cuando derrotaron a la Juventus en penales.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Napoli vs Milan?
Ciudad: Riyadh, Arabia Saudí
Fecha: jueves 18 de diciembre
Horario: 14:00 horas (Estados Unidos), 13:00 horas (México), 20:00 horas (España)
Estadio: Al-Awwal Park
¿Cómo se podrá ver el Napoli vs Milan en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Sin transmisión por TV
Paramount+
México
Fox Sports
Fox One y Prime Video
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Napoli
Rival
Resultado
Competición
Udinese
1-0 D
Serie A
Benfica
2-0 D
Champions League
Juventus
2-1 V
Serie A
Cagliari
1-1 (9-8 p) V
Copa Italia
Roma
0-1 V
Serie A
Últimos cinco partidos del Milan
Rival
Resultado
Competición
Sassuolo
2-2 E
Serie A
Torino
2-3 V
Serie A
Lazio
1-0 D
Copa Italia
Lazio
1-0 V
Serie A
Inter
0-1 V
Serie A
Últimas noticias del Napoli
Una de las grandes noticias para el Napoli en este encuentro es la recuperación de Romelu Lukaku, quien podría reaparecer en este encuentro luego de estar cuatro meses fuera por una lesión en el muslo derecho. El belga viajó con el equipo rumbo a Arabia Saudí y se espera que si bien no vaya de inicio, pueda tener minutos en el campo.
Últimas noticias del Milan
En las últimas semanas Santiago Giménez no ha sido tomado en cuenta para disputar partidos con el AC Milan, de inicio se creía que era un indicio de su salida del club, pero acaba de salir a la luz que el cuerpo médico nerazzurri está analizando el operarlo del tobillo, situación que lo dejaría fuera de las canchas hasta inicios del 2026 y posiblemente perdería una oportunidad importante de estar disponible para jugar el Mundial 2026 con México.
Posibles alineaciones
Napoli
Portero: Alex Meret
Defensas: Giovani di Lorenzo, Luca Marianucci, Juan Jesús, Miguel Gutiérrez
Centrocampistas: Stanislav Lobotka, Matteo Politano, Andre-Frank Zambo, Kevin de Bruyne, Scott McTominay
Delanteros: Ramus Hojlund
Milan
Portero: Mike Maignan
Defensas: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic
Centrocampistas: Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modric, Adrien Rabiot, Pervis Estupiñan
Delanteros: Rafael Leao, Christian Pulisic
Pronóstico SI
En este duelo veremos una paridad pocas veces vista, el pasado 28 de septiembre ya se vieron las caras en la Seria A y el resultado favoreció dos por uno al Milan, pero el Napoli buscará avanzar y quitarle la posibilidad a su ahora rival de refrendar su título.
Napoli 2-1 Milan
