La Champions League 2026/27 llega a Nápoles con un partido de gran nivel. Este miércoles 9 de septiembre, el Napoli recibe al Arsenal en el Diego Armando Maradona por la jornada 1 de la fase de liga. Los Gunners, últimos subcampeones del certamen, buscan comenzar con el pie derecho una campaña en la que intentarán levantar la primera Orejona de su historia.

Los Gunners no conocen otra cosa que triunfos en el arranque de la temporada. Después de levantar la Community Shield con un paseo ante el City, el equipo de Mikel Arteta encadenó tres victorias en sus primeros tres partidos de la Premier League, la última de ellas el pasado domingo, cuando remontó 2-1 al Chelsea en el derbi londinense con goles de Kai Havertz y Martin Ødegaard.

El Napoli, en cambio, llega golpeado tras una dura derrota. Ganaba 2-0 ante el Inter de Milán en San Siro, pero terminó cayendo 3-2 en el tiempo de descuento por un doblete de Lautaro Martínez. El resultado dejó al equipo de Massimiliano Allegri con dos caídas consecutivas en la Serie A y con la necesidad urgente de reaccionar frente a un rival de mucha jerarquía en su propia casa.

Pronóstico SI Fútbol

El Napoli jugando como local con el aliento los tifosis tiene con qué incomodar a un equipo que en el peso por peso lo supera en todas las factas. Sin embargo, la solidez del Arsenal, sus increíbles números jugando fuera de casa y su experiencia en la Champions League lo colocan como ligero favorito.

Pronóstico: Napoli 0-1 Arsenal

¿A qué hora se juega el Napoli vs Arsenal?

Ciudad: Nápoles, Italia

Estadio: Diego Armando Maradona

Fecha: miércoles 9 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Nápoli y Arsenal

Napoli : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Arsenal: 3

Último partido entre ambos: 18/04/2019 - Napoli 0-1 Arsenal - Champions League 18/19, Cuartos de final, vuelta

S.S.C. Napoli v Arsenal - UEFA Europa League Quarter Final : Second Leg | Francesco Pecoraro/GettyImages

Últimos 5 partidos

Napoli Arsenal Inter de Milán 3-2 Napoli 05/09/26 Arsenal 2-1 Chelsea 06/09/26 Napoli 1-2 Como 30/08/26 Aston Villa 0-1 Arsenal 30/08/26 Genoa 0-2 Napoli 22/08/26 Arsenal 3-0 Coventry City 21/08/26 Napoli 6-2 Aris Salonica 12/08/26 Arsenal 3-0 Manchester City 16/08/26 Napoli 1-1 Celta 08/08/26 Arsenal 1 (4) - (3) 1 Como 12/08/26

¿Cómo ver el Napoli vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Napoli

Scott McTominay tiene programada una operación de corazón en Londres para tratar una afección cardíaca leve diagnosticada recientemente, y el club espera contar con él recién en octubre, en un calendario que se aprieta cada vez más para Allegri.

Sin su mediocampista estrella, quien había disputado los dos primeros partidos de liga antes de perderse la caída ante el Inter, Kevin De Bruyne debería ocupar su lugar en el mediocampo tras su gol y asistencia decisivos ante el Genoa. A esa baja se suman las de Alessandro Buongiorno y Luca Marianucci, fuera de la lista europea, y Giovane, que se recupera de una operación de hernia.

SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27 | Ivan Romano/GettyImages

Posible alineación del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Lang.

Últimas noticias del Arsenal

Jurriën Timber y William Saliba continúan siendo las bajas principales en la defensa de Arteta, mientras que Mosquera se encuentra en duda, por lo que la sociedad entre Ezri Konsa y Gabriel volverá a ser clave en el eje central. El técnico español viene sosteniendo el mismo bloque en los últimos compromisos, con Christos Tzolis ganándose un lugar desde su llegada.

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Marc Atkins/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Ødegaard, Tzolis; Havertz.

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