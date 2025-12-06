Napoli vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Napoli vs Juventus llega con todo lo necesario para atrapar miradas: una rivalidad histórica, dos equipos con aspiraciones reales y un escenario imponente como el estadio Diego Armando Maradona. El partido se disputará el domingo 7 de diciembre en Nápoles, con horarios que se ajustan a distintas regiones, desde México hasta España.
La importancia del duelo no solo está en la Serie A, sino también en el momento que vive cada club. Con ambos involucrados en la Champions League, el choque promete tensión, calidad y un resultado que puede sacudir sus objetivos de temporada.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Napoli vs Juventus?
- Ciudad: Nápoles, Italia
- Fecha: domingo 7 de diciembre
- Horario: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 21:45 horas (España)
- Estadio: Estadio Diego Armando Maradona
¿Cómo se podrá ver el Napoli vs Juventus en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Deportes
Paramount+, DAZN, fubo
México
ESPN
Disney+
España
-
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Napoli
Rival
Resultado
Competición
Cagliari
1-1 (9-8, penales) V
Copa Italia
Roma
0-1 V
Serie A
FK Qarabağ Agdam
2-0 V
UCL
Atalanta
3-1 V
Serie A
Bolonia
2-0 D
Serie A
Últimos cinco partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
Udinese
2-0 V
Copa Italia
Cagliari
2-1 V
Serie A
F.K. Bodø/Glimt
2-3 V
UCL
Fiorentina
1-1
Serie A
Torino
0-0
Serie A
Últimas noticias del Napoli
El Napoli atraviesa un gran momento en la Serie A. Con 28 puntos, ocupa el segundo lugar de la tabla, empatado con el AC Milán, aunque ligeramente abajo por diferencia de goles. En la UEFA Champions League también mantiene el pulso: suma siete puntos y se encuentra entre los clasificados a los playoffs.
El duelo contra la Juventus añade tensión al calendario. Se trata de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol italiano, por lo que el Napoli buscará el triunfo a como dé lugar, decidido a catapultarse en cada una de las competencias que disputa.
Últimas noticias de la Juventus
La Juventus llega a este duelo ocuando el séptimo lugar de la Serie A, con 23 puntos, reflejo de una campaña irregular, pero todavía competitiva. En la UEFA Champions League suman 6 unidades, suficientes para mantenerse en la lista de equipos que pelean por un lugar en los playoffs del torneo.
El enfrentamiento contra el Napoli llega en un momento decisivo. Más allá de la presión de la tabla, la Juventus entiende el peso histórico de esta rivalidad y la necesidad de un triunfo que reactive su temporada y fortalezca sus aspiraciones en ambas competencias.
Posibles alineaciones
Napoli
Portero: Vanja Milinković-Savić
Defensas: Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Juan, Mathias Olivera
Centrocampistas: Billy Gilmour, David Neres, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Leonardo Spinazzola
Delantero: Lorenzo Lucca.
Juventus
Portero: Mattia Perín
Defensas: Weston McKennie, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Teun Koopmeiners, Filip Kostic
Centrocampistas: Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Chico Conceicao, Kenan Yildiz
Delanteros: Dusan
Pronóstico SI
El partido será parejo, pero el Napoli llega con mejor ritmo y mayor solidez en el ataque. La Juventus ha competido bien, aunque sus altibajos suelen aparecer en momentos clave. El duelo se definirá por pequeñas jugadas y la capacidad de aprovechar errores. Pronosticamos victoria para el Napoli con un cierre apretado en el que la Juventus empujará, pero no le alcanzará para evitar que el cuadro napolitano confirme su buen momento en la temporada.
Napoli 2-1 Juventus
