Napoli vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Napoli vs Juventus llega con todo lo necesario para atrapar miradas: una rivalidad histórica, dos equipos con aspiraciones reales y un escenario imponente como el estadio Diego Armando Maradona. El partido se disputará el domingo 7 de diciembre en Nápoles, con horarios que se ajustan a distintas regiones, desde México hasta España.

La importancia del duelo no solo está en la Serie A, sino también en el momento que vive cada club. Con ambos involucrados en la Champions League, el choque promete tensión, calidad y un resultado que puede sacudir sus objetivos de temporada.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Napoli vs Juventus?

Ciudad : Nápoles, Italia

: Nápoles, Italia Fecha : domingo 7 de diciembre

: domingo 7 de diciembre Horario : 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 21:45 horas (España)

: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 21:45 horas (España) Estadio: Estadio Diego Armando Maradona

PSV Eindhoven v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Napoli vs Juventus en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Deportes Paramount+, DAZN, fubo México ESPN Disney+ España - DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Napoli

Rival Resultado Competición Cagliari 1-1 (9-8, penales) V Copa Italia Roma 0-1 V Serie A FK Qarabağ Agdam 2-0 V UCL Atalanta 3-1 V Serie A Bolonia 2-0 D Serie A

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición Udinese 2-0 V Copa Italia Cagliari 2-1 V Serie A F.K. Bodø/Glimt 2-3 V UCL Fiorentina 1-1 Serie A Torino 0-0 Serie A

Últimas noticias del Napoli

AS Roma v SSC Napoli - Serie A | Paolo Bruno/GettyImages

El Napoli atraviesa un gran momento en la Serie A. Con 28 puntos, ocupa el segundo lugar de la tabla, empatado con el AC Milán, aunque ligeramente abajo por diferencia de goles. En la UEFA Champions League también mantiene el pulso: suma siete puntos y se encuentra entre los clasificados a los playoffs.

El duelo contra la Juventus añade tensión al calendario. Se trata de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol italiano, por lo que el Napoli buscará el triunfo a como dé lugar, decidido a catapultarse en cada una de las competencias que disputa.

Últimas noticias de la Juventus

Juventus FC v Udinese Calcio - Coppa Italia | Valerio Pennicino/GettyImages

La Juventus llega a este duelo ocuando el séptimo lugar de la Serie A, con 23 puntos, reflejo de una campaña irregular, pero todavía competitiva. En la UEFA Champions League suman 6 unidades, suficientes para mantenerse en la lista de equipos que pelean por un lugar en los playoffs del torneo.

El enfrentamiento contra el Napoli llega en un momento decisivo. Más allá de la presión de la tabla, la Juventus entiende el peso histórico de esta rivalidad y la necesidad de un triunfo que reactive su temporada y fortalezca sus aspiraciones en ambas competencias.

Posibles alineaciones

Napoli

Portero: Vanja Milinković-Savić

Defensas: Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Juan, Mathias Olivera

Centrocampistas: Billy Gilmour, David Neres, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Leonardo Spinazzola

Delantero: Lorenzo Lucca.

Juventus

Portero: Mattia Perín

Defensas: Weston McKennie, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Teun Koopmeiners, Filip Kostic

Centrocampistas: Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Chico Conceicao, Kenan Yildiz

Delanteros: Dusan

Pronóstico SI

El partido será parejo, pero el Napoli llega con mejor ritmo y mayor solidez en el ataque. La Juventus ha competido bien, aunque sus altibajos suelen aparecer en momentos clave. El duelo se definirá por pequeñas jugadas y la capacidad de aprovechar errores. Pronosticamos victoria para el Napoli con un cierre apretado en el que la Juventus empujará, pero no le alcanzará para evitar que el cuadro napolitano confirme su buen momento en la temporada.

Napoli 2-1 Juventus

