Nathan Aké sigue en los planes del FC Barcelona para reforzar la defensa

En la planificación deportiva del FC Barcelona de cara al próximo mercado, Nathan Aké continúa siendo una de las variantes que el azulgrana mantiene bajo análisis, aunque no encabeza la lista de prioridades.

En la dirigencia valoran especialmente que se trata de un futbolista con experiencia internacional, acostumbrado a la máxima exigencia y con condiciones para ofrecer respuestas inmediatas en el juego táctico.

❗️NEW: Nathan Aké remains on Barcelona’s centre back list.



He is not a priority, but Barça see him as an experienced, lower-cost option with immediate impact.



The main issues are his high salary and Manchester City’s reluctance to offer discounts to a direct rival.



—… pic.twitter.com/WPp0NbK6vB — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 8, 2026

Sin embargo, el defensor del Manchester City atraviesa una temporada distinta a la de campañas anteriores; disminuyó su protagonismo en el equipo y eso abrió la puerta a una posible salida a corto plazo.

En el entorno del jugador existe predisposición a escuchar propuestas, algo que en el conjunto catalán interpretan como una oportunidad de mercado, sobre todo en un contexto económico donde el club sigue obligado a examinar a detalle cada movimiento financiero.

Un perfil que encaja con lo que busca Flick

Más allá de no tratarse de una apuesta de futuro, Aké reúne varias características valoradas por el cuerpo técnico. Puede desempeñarse como central, pero también ofrecer soluciones por el sector izquierdo, una polivalencia que gana peso en planteles que necesitan avriantes sin exceder el plantel.

Aunque el neerlandés no sobresale por estatura, compensa con buena lectura aérea, agresividad en los duelos y una salida limpia desde el fondo. Además, es un defensor con tendencia a adelantarse metros y participar en la construcción de las jugadas en ataque, una cualidad que encaja con la idea de juego culé.

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | Marc Atkins/GettyImages

Aún así, el principal obstáculo para el Barcelona no está en lo deportivo; en la dirigencia blaugrana saben que negociar con el City no suele ser sencillo, y menos cuando se trata de un club con aspiraciones similares en el plano europeo. El contrato de Aké se extiende hasta 2027, lo que le da margen de maniobra al conjunto inglés para fijar condiciones rigurosas.

A eso se suma otro factor sensible: el salario del futbolista. El monto es elevado para los parámetros actuales del club catalán y cualquier operación exigiría equilibrio entre traspaso, amortización y masa salarial. Por eso, una alternativa pensada inicialmente como accesible podría resultar poco soluble.

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