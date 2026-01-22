Nathan Ordaz, lejos de Cruz Azul: el interés no pasa de un rumor

En los últimos días, el nombre de Nathan Ordaz comenzó a circular con fuerza alrededor de Cruz Azul, generando expectativa entre la afición celeste. Sin embargo, la realidad del mercado dista mucho del ruido mediático que colocó al atacante como posible refuerzo inmediato.

De acuerdo con información cercana al jugador, no existe ningún acercamiento formal ni conversaciones activas con el club mexicano. El entorno de Ordaz ha sido claro al señalar que, hasta ahora, no se ha presentado interés concreto, ni llamadas exploratorias, ni propuestas indirectas que apunten a una negociación en curso.

Desde Cruz Azul, la postura es prácticamente idéntica. Fuentes internas del club descartan cualquier gestión reciente por el atacante y subrayan que, aunque su nombre apareció en reportes y redes sociales, no forma parte de una operación en marcha. La directiva, hoy por hoy, no ha iniciado sondeos oficiales.

El vínculo de Ordaz con el fútbol mexicano surge más por perfil que por hechos. Su juventud, versatilidad ofensiva y condición administrativa lo convierten en un futbolista atractivo para equipos de la Liga MX. No obstante, que un perfil agrade no significa que exista una intención real de fichaje.

Actualmente, el atacante se mantiene concentrado en su presente con LAFC, donde busca consolidarse y ganar mayor continuidad. Desde su entorno consideran que un cambio de liga solo se evaluaría bajo un proyecto claro, competitivo y con garantías deportivas, algo que hoy no se ha planteado.

Para Cruz Azul, el mercado sigue abierto, pero con prioridades distintas. El club analiza opciones en varias posiciones y no pretende precipitar movimientos sin sustento. La directiva es consciente de la presión mediática, pero insiste en que cualquier incorporación deberá responder a una planificación más profunda.

El caso Ordaz refleja un patrón común en cada ventana de transferencias: nombres jóvenes y prometedores son vinculados sin que exista un proceso real detrás. En este escenario, la distancia entre rumor y negociación efectiva sigue siendo amplia, pese a la insistencia de ciertos reportes.

Por ahora, Nathan Ordaz continúa lejos de Cruz Azul. No hay ofertas, no hay sondeos activos y tampoco conversaciones en segundo plano. El interés es, en el mejor de los casos, teórico. Mientras tanto, el jugador y el club celeste avanzan por caminos separados, al menos en el corto plazo.