Necaxa vs Monterrey: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Club Necaxa recibirá al Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en la primera fecha doble del certamen.
El conjunto hidrocálido viene de visitar la Comarca Lagunera ante Santos Laguna y el cuadro regiomontano llega de hacer lo propio en casa frente al campeón el Deportivo Toluca FC.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Necaxa vs Monterrey?
- Ciudad: Aguascalientes
- Estadio: Victoria
- Fecha: martes 13 de enero
- Horario: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Necaxa vs Monterrey en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin transmisión
ViX
México
Azteca 7
Azteca Deportes En Vivo, Marca Claro y ViX
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de Necaxa
Rival
Resultado
Competición
Santos
1-3 V
Liga MX
Mazatlán
1-1 E
Liga MX
Santos
4-1 V
Liga MX
Atlético de San Luis
3-4 V
Liga MX
Cruz Azul
1-1 E
Liga MX
Últimos cinco partidos de Monterrey
Rival
Resultado
Competición
Toluca
0-1 D
Liga MX
Mazatlán
1-1 E
Liga MX
Santos
4-1 V
Liga MX
Atlético de San Luis
3-4 V
Liga MX
Cruz Azul
1-1 E
Liga MX
Últimas noticias de Necaxa
En calidad de visitantes, el cuadro hidrocálido derrotó 1-3 a Santos Laguna con anotaciones de Agustín Oliveros, Tomás Badaloni y Julián Carranza se estrenó también.
Últimas noticias de Monterrey
El conjunto de la Sultana del Norte sufrió y cayó en casa frente al campeón por la mínima diferencia con Hugo González como el héroe del partido al atajarle un penalti a Sergio Canales.
Para este partido, Monterrey tendrá cuatro bajas en sus filas, todas ellas por lesión: Lucas Ocampos, Michell Rodríguez, Gustavo Sánchez y ‘Tecatito’ Corona
Posibles alineaciones
Necaxa
Portero: Ezequiel Unsain
Defensas: Emilio Lara, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian Calderón.
Centrocampistas: Diego de Buen, Danny Leyva, Agustín Almendra, Franco Rossano.
Delanteros: Julián Carranza y Ricardo Monreal.
Monterrey
Portero: Santiago Mele.
Defensas: Erick Aguirre, Alonso Aceves, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga.
Centrocampistas: Sergio Canales, Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez, Óliver Torres.
Delanteros: Germán Berterame y Anthony Martial.
Pronóstico SI
El cuadro hidrocálido ha quedado desvalijado y por su parte, el cuadro regio se mantiene con una plantilla potente por lo que sería normal que el triunfo se lo lleven los dirigidos por Domenéc Torrent.
Necaxa 1-3 Monterrey
MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.