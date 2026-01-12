Sports Illustrated Fútbol

Necaxa vs Monterrey: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Pandilla visitará Aguascalientes el martes en la primera fecha doble del certamen
Benjamín Guerra|
La previa de Necaxa vs Monterrey en la Liga MX
La previa de Necaxa vs Monterrey en la Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Club Necaxa recibirá al Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en la primera fecha doble del certamen.

El conjunto hidrocálido viene de visitar la Comarca Lagunera ante Santos Laguna y el cuadro regiomontano llega de hacer lo propio en casa frente al campeón el Deportivo Toluca FC.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este compromiso.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Necaxa vs Monterrey?

  • Ciudad: Aguascalientes
  • Estadio: Victoria
  • Fecha: martes 13 de enero
  • Horario: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Necaxa vs Monterrey en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

Sin transmisión

ViX

México

Azteca 7

Azteca Deportes En Vivo, Marca Claro y ViX

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Necaxa

Rival

Resultado

Competición

Santos

1-3 V

Liga MX

Mazatlán

1-1 E

Liga MX

Santos

4-1 V

Liga MX

Atlético de San Luis

3-4 V

Liga MX

Cruz Azul

1-1 E

Liga MX

Últimos cinco partidos de Monterrey

Rival

Resultado

Competición

Toluca

0-1 D

Liga MX

Mazatlán

1-1 E

Liga MX

Santos

4-1 V

Liga MX

Atlético de San Luis

3-4 V

Liga MX

Cruz Azul

1-1 E

Liga MX

Últimas noticias de Necaxa

En calidad de visitantes, el cuadro hidrocálido derrotó 1-3 a Santos Laguna con anotaciones de Agustín Oliveros, Tomás Badaloni y Julián Carranza se estrenó también.

Últimas noticias de Monterrey

El conjunto de la Sultana del Norte sufrió y cayó en casa frente al campeón por la mínima diferencia con Hugo González como el héroe del partido al atajarle un penalti a Sergio Canales.

Para este partido, Monterrey tendrá cuatro bajas en sus filas, todas ellas por lesión: Lucas Ocampos, Michell Rodríguez, Gustavo Sánchez y ‘Tecatito’ Corona

Posibles alineaciones

Necaxa

Portero: Ezequiel Unsain

Defensas: Emilio Lara, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Cristian Calderón.

Centrocampistas: Diego de Buen, Danny Leyva, Agustín Almendra, Franco Rossano.

Delanteros: Julián Carranza y Ricardo Monreal.

Monterrey

Portero: Santiago Mele.

Defensas: Erick Aguirre, Alonso Aceves, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga.

Centrocampistas: Sergio Canales, Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez, Óliver Torres.

Delanteros: Germán Berterame y Anthony Martial.

Pronóstico SI

El cuadro hidrocálido ha quedado desvalijado y por su parte, el cuadro regio se mantiene con una plantilla potente por lo que sería normal que el triunfo se lo lleven los dirigidos por Domenéc Torrent.

Necaxa 1-3 Monterrey

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

