Nelson Deossa en vías de salida del Betis

Nelson Deossa podría vivir un mercado de verano decisivo con el Betis. El jugador colombiano ha perdido peso dentro del proyecto que guía Manuel Pellegrini y, de acuerdo con reportes surgidos desde España, la directiva del cuadro de la ciudad de Sevilla contempla escuchar ofertas por el futbolista.

Ahora mismo el mercado americano aparece hoy como su principal posibilidd inmediata. Desde hace varios meses el cuerpo técnico encabezado por Pellegrini dejó de considerar a Deossa como una pieza importante para la próxima temporada.

River Plate, Tigres y Flamengo siguen de cerca a Nelson Deossa, del Betis. @RadioMARCA pic.twitter.com/FcSCgcqgcB — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 14, 2026

La situación ha provocado que distintos clubes del continente comiencen a preguntar por las condiciones de una posible transferencia. Aunque, al día de hoy ninguna institución ha presentado todavía una propuesta formal convincente ni para el Betis, ni para Nelson y su entorno.

Flamengo, River Plate y Tigres ya realizaron sondeos iniciales para conocer la postura del club español. Las tres instituciones consideran que Deossa todavía posee condiciones físicas y técnicas suficientes para convertirse en un elemento determinante dentro de sus proyectos de índole ganador.

De estos tres pretendientes, tal vez el mejor posicionado hoy mismo son los Tigres. Nelson ya sabe lo que es jugar dentro de la Liga MX. De la misma forma conoce los placeres de vivir en Monterrey luego de su paso por Rayados. Este par de factores colocan al club de México por encima del brasileño y el argentino.

Real Betis Balompie Portraits - UEFA Europa League 2025/26 | Aitor Alcalde - UEFA/GettyImages

Semanas atrás Cruz Azul también preguntó por la situación del mediocampista, aunque las conversaciones jamás avanzaron hacia una negociación formal. De momento el panorama permanece abierto para los de la capital del país, quienes hoy mismo tienen enfoque total en la liguilla en juego.

En el Betis entiendn que una salida podría beneficiar tanto al jugador como al propio club especialmente después de perder peso dentro de la planificación deportiva. No obstante la entidad española tampoco pretende perder dinero en el movimiento. Esperan de menos un ingreso alrededor de los 10 millones de euros por Deossa.