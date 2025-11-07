Neom vs Al-Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Al-Nassr visita al Neom Sports Club en la Jornada 8 de la Primera División de Arabia Saudita. El conjunto de los caballeros de Najd marcha líder invicto de la clasificación con 21 unidades, producto de siete victorias consecutivas con 23 goles a favor y tres en contra.

Por su cuenta, el cuadro del Neom es séptimo lugar con 13 puntos tras cuatro triunfos, un empate y dos derrotas, cayendo en solo una ocasión en sus últimos cinco encuentros.

A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Neom vs Al-Nassr?

Ciudad: Tabuk

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horario: 09:50 horas (Estados Unidos), 07:50 horas (México), 14:50 horas (España)

Estadio: King Khalid Sport City Stadium

¿Cómo se podrá ver el Neom vs Al-Nassr en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Fox Soccer Plus fuboTV, Amazon Prime Video, FOX One México Sin transmisión Sin transmisión España Sin transmisión Movistar+, Vamos

Últimos cinco partidos de Neom

Rival Resultado Competición Al-Kolood Club 2-3 V Saudí League Pro Al-Khaleej 1-1 E Saudí League Pro Al-Qadisiya 1-3 D Saudí League Pro Al-Riyadh 2-3 V Saudí League Pro Al-Hazm 2-1 D Saudí League Pro

Últimos cinco partidos de Al-Nassr

Rival Resultado Competición Al Felha 2-1 V Saudí League Pro Al Ittihad 1-2 D Copa del Rey Al-Hazm 0-2 V Saudí League Pro Goa 1-2 V Copa AFC Al-Fateh 5-1 V Saudí League Pro

Últimas noticias del Neom

Christophe Galtier (Neom coach):



“Al Nassr is an outstanding team and the best team in the Saudi League with 7 victories.



They have the strongest attack and the strongest defense. In their match last night against the Indian team, their coach fielded players who are not… pic.twitter.com/d3PISkHMyj — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) November 6, 2025

El entrenador francés Christophe Galtier, ex del París Saint-Germain habló sobre la fortaleza de un equipo como Al-Nassr.

"Al Nassr es un equipo excepcional y el mejor de la Liga Saudí con 7 victorias. Tienen el ataque y la defensa más fuertes. En su partido de anoche contra la selección india, su entrenador alineó a jugadores que no son titulares habituales, así que ahora están listos para enfrentarnos.

La fortaleza que muestra Al Nassr en este momento me recuerda a cuando me preparaba para un partido contra el Paris Saint-Germain mientras entrenaba en la liga francesa", apuntó.

Últimas noticias de Al-Nassr

El equipo liderado por Cristiano Ronaldo derrotó sin problemas al Goa de la India por 4-0 en casa en la ACL Two a mitad de semana.

En la liga saudí, son líderes de la competición pero con solo tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Al-Taawon. Los de Jorge Jesus saben que no pueden permitirse un fallo si quieren seguir manteniendo esa posición de privilegio.

Posibles alineaciones

Neom

Portero: Luís Maximiano.

Defensas: Faris Abdi, Nathan Zeze, Khalifah Al-Dawsari, Abdulmalik Al-Oyayari.

Centrocampistas: Saïd Benrahma, Amadou Koné, Abbas Al-Hassan, Saïmon Bouabré.

Delanteros: Alexandre Lacazette, Luciano Rodríguez.

Al-Nassr

Portero: Nawaf Al-Aqidi.

Defensas: Sultan Al-Ghanam, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal.

Centrocampistas: Sadio Mané, Marcelo Brozović, Angelo, Kingsley Coman.

Delanteros: Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Pronóstico SI

La escuadra comandada por Cristiano Ronaldo debe ganar sin mayores complicaciones y hasta por goleada en su casa. Muy seguramente llegarán a su octava victoria consecutiva ante un rival muy inferior.

Neom 1-3 Al-Nassr

