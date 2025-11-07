Neom vs Al-Nassr: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Al-Nassr visita al Neom Sports Club en la Jornada 8 de la Primera División de Arabia Saudita. El conjunto de los caballeros de Najd marcha líder invicto de la clasificación con 21 unidades, producto de siete victorias consecutivas con 23 goles a favor y tres en contra.
Por su cuenta, el cuadro del Neom es séptimo lugar con 13 puntos tras cuatro triunfos, un empate y dos derrotas, cayendo en solo una ocasión en sus últimos cinco encuentros.
A continuación, les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Neom vs Al-Nassr?
- Ciudad: Tabuk
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Horario: 09:50 horas (Estados Unidos), 07:50 horas (México), 14:50 horas (España)
- Estadio: King Khalid Sport City Stadium
¿Cómo se podrá ver el Neom vs Al-Nassr en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Soccer Plus
fuboTV, Amazon Prime Video, FOX One
México
Sin transmisión
Sin transmisión
España
Sin transmisión
Movistar+, Vamos
Últimos cinco partidos de Neom
Rival
Resultado
Competición
Al-Kolood Club
2-3 V
Saudí League Pro
Al-Khaleej
1-1 E
Saudí League Pro
Al-Qadisiya
1-3 D
Saudí League Pro
Al-Riyadh
2-3 V
Saudí League Pro
Al-Hazm
2-1 D
Saudí League Pro
Últimos cinco partidos de Al-Nassr
Rival
Resultado
Competición
Al Felha
2-1 V
Saudí League Pro
Al Ittihad
1-2 D
Copa del Rey
Al-Hazm
0-2 V
Saudí League Pro
Goa
1-2 V
Copa AFC
Al-Fateh
5-1 V
Saudí League Pro
Últimas noticias del Neom
El entrenador francés Christophe Galtier, ex del París Saint-Germain habló sobre la fortaleza de un equipo como Al-Nassr.
"Al Nassr es un equipo excepcional y el mejor de la Liga Saudí con 7 victorias. Tienen el ataque y la defensa más fuertes. En su partido de anoche contra la selección india, su entrenador alineó a jugadores que no son titulares habituales, así que ahora están listos para enfrentarnos.
La fortaleza que muestra Al Nassr en este momento me recuerda a cuando me preparaba para un partido contra el Paris Saint-Germain mientras entrenaba en la liga francesa", apuntó.
Últimas noticias de Al-Nassr
El equipo liderado por Cristiano Ronaldo derrotó sin problemas al Goa de la India por 4-0 en casa en la ACL Two a mitad de semana.
En la liga saudí, son líderes de la competición pero con solo tres puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Al-Taawon. Los de Jorge Jesus saben que no pueden permitirse un fallo si quieren seguir manteniendo esa posición de privilegio.
Posibles alineaciones
Neom
Portero: Luís Maximiano.
Defensas: Faris Abdi, Nathan Zeze, Khalifah Al-Dawsari, Abdulmalik Al-Oyayari.
Centrocampistas: Saïd Benrahma, Amadou Koné, Abbas Al-Hassan, Saïmon Bouabré.
Delanteros: Alexandre Lacazette, Luciano Rodríguez.
Al-Nassr
Portero: Nawaf Al-Aqidi.
Defensas: Sultan Al-Ghanam, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Nawaf Boushal.
Centrocampistas: Sadio Mané, Marcelo Brozović, Angelo, Kingsley Coman.
Delanteros: Joao Félix y Cristiano Ronaldo.
Pronóstico SI
La escuadra comandada por Cristiano Ronaldo debe ganar sin mayores complicaciones y hasta por goleada en su casa. Muy seguramente llegarán a su octava victoria consecutiva ante un rival muy inferior.
Neom 1-3 Al-Nassr
MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.