Newcastle vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 17 de la Premier League nos ofrece un duelo de alto voltaje en el norte de Inglaterra. El Newcastle United, herido tras caer ante su acérrimo rival, recibe en St. James' Park a un Chelsea que ha recuperado la sonrisa con victorias consecutivas.

Con solo seis puntos separando a ambos equipos en la tabla, el partido promete ser crucial para las aspiraciones europeas de ambos bandos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Newcastle vs Chelsea?

Ciudad : Newcastle upon Tyne, Inglaterra

: Newcastle upon Tyne, Inglaterra Fecha : sábado 20 de diciembre

: sábado 20 de diciembre Horario : 07:30 (hora de EE.UU. ET), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España)

: 07:30 (hora de EE.UU. ET), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España) Estadio: St. James' Park

Cardiff City v Chelsea - Carabao Cup Quarter Final | Darren Walsh/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Newcastle vs Chelsea en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo, Universo USA Network, NBC Sports App, Universo Now, Sirius México TNT Sports HBO Max España DAZN DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Newcastle

Rival Resultado Competición Fukham 2-1 V EFL Cup Sunderland 0-1 D Premier League Bayer Leverkusen 2-2 E UEFA Champions League Burnley 2-1 V Premier League Tottenham 2-2 E Premier League

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival Resultado Competición Cardiff City 3-1 V EFL Cup Everton 2-0 V Premier League Atalanta 1-2 D UEFA Champions League Bournemouth 0-0 E Premier League Leeds United 1-3 D Premier League

Newcastle United v Fulham - Carabao Cup Quarter Final | Visionhaus/GettyImages

Últimas noticias del Newcastle

El equipo de Eddie Howe atraviesa un momento delicado anímicamente. La derrota 1-0 en el derbi de Tyne-Wear ante el Sunderland el fin de semana pasado ha puesto presión sobre el técnico. Sin embargo, en St. James' Park se transforman: acumulan una racha de cinco partidos de liga invictos en casa, habiendo sumado 16 de sus 22 puntos ante su afición.

Tras la victoria en la Copa a mitad de semana, ahora necesitan ganar para recortar la distancia de seis puntos que tienen con el Chelsea, cuarto clasificado y confirmar su regreso.

Últimas noticias del Chelsea

Los Blues de Enzo Maresca parecen haber encontrado el rumbo tras un bache. Vienen de asegurar su pase a semifinales de la EFL Cup tras vencer al Cardiff y de ganar con solvencia al Everton en liga.

La enfermería sigue ocupada con las bajas de Liam Delap (hombro), Levi Colwill (rodilla), Dario Essugo y Romeo Lavia (ambos muslo), además de la nueva baja de Estêvão Willian por un problema muscular. La buena noticia es el regreso de su estrella Cole Palmer tras descanso, y la disponibilidad de Marc Cucurella y Moisés Caicedo tras cumplir sanciones.

Chelsea v Everton - Premier League | Robin Jones/GettyImages

Posibles alineaciones

Newcastle

Portero : Aaron Ramsdale

: Aaron Ramsdale Defensas : Tino Livramento, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall

: Tino Livramento, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall Centrocampistas : Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Lewis Miley

: Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Lewis Miley Delanteros: Anthony Gordon, Nick Woltemade, Anthony Elanga.

Chelsea

Portero : Robert Sánchez

: Robert Sánchez Defensas : Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella

: Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella Centrocampistas : Moisés Caicedo, Enzo Fernández

: Moisés Caicedo, Enzo Fernández Medios Ofensivos : Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho

: Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho Delantero: João Pedro.

Pronóstico SI

Históricamente, St. James' Park ha sido una pesadilla reciente para el Chelsea (cuatro derrotas seguidas allí). Newcastle necesita reaccionar ante su gente tras perder el derbi, y su fortaleza local es innegable. Aunque Chelsea llega mejor, las bajas y el factor cancha nivelan la balanza. Se espera un partido intenso y con goles.

Newcastle 2-2 Chelsea