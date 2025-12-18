Newcastle vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 17 de la Premier League nos ofrece un duelo de alto voltaje en el norte de Inglaterra. El Newcastle United, herido tras caer ante su acérrimo rival, recibe en St. James' Park a un Chelsea que ha recuperado la sonrisa con victorias consecutivas.
Con solo seis puntos separando a ambos equipos en la tabla, el partido promete ser crucial para las aspiraciones europeas de ambos bandos.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Newcastle vs Chelsea?
- Ciudad: Newcastle upon Tyne, Inglaterra
- Fecha: sábado 20 de diciembre
- Horario: 07:30 (hora de EE.UU. ET), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España)
- Estadio: St. James' Park
¿Cómo se podrá ver el Newcastle vs Chelsea en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo, Universo
USA Network, NBC Sports App, Universo Now, Sirius
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Newcastle
Rival
Resultado
Competición
Fukham
2-1 V
EFL Cup
Sunderland
0-1 D
Premier League
Bayer Leverkusen
2-2 E
UEFA Champions League
Burnley
2-1 V
Premier League
Tottenham
2-2 E
Premier League
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Cardiff City
3-1 V
EFL Cup
Everton
2-0 V
Premier League
Atalanta
1-2 D
UEFA Champions League
Bournemouth
0-0 E
Premier League
Leeds United
1-3 D
Premier League
Últimas noticias del Newcastle
El equipo de Eddie Howe atraviesa un momento delicado anímicamente. La derrota 1-0 en el derbi de Tyne-Wear ante el Sunderland el fin de semana pasado ha puesto presión sobre el técnico. Sin embargo, en St. James' Park se transforman: acumulan una racha de cinco partidos de liga invictos en casa, habiendo sumado 16 de sus 22 puntos ante su afición.
Tras la victoria en la Copa a mitad de semana, ahora necesitan ganar para recortar la distancia de seis puntos que tienen con el Chelsea, cuarto clasificado y confirmar su regreso.
Últimas noticias del Chelsea
Los Blues de Enzo Maresca parecen haber encontrado el rumbo tras un bache. Vienen de asegurar su pase a semifinales de la EFL Cup tras vencer al Cardiff y de ganar con solvencia al Everton en liga.
La enfermería sigue ocupada con las bajas de Liam Delap (hombro), Levi Colwill (rodilla), Dario Essugo y Romeo Lavia (ambos muslo), además de la nueva baja de Estêvão Willian por un problema muscular. La buena noticia es el regreso de su estrella Cole Palmer tras descanso, y la disponibilidad de Marc Cucurella y Moisés Caicedo tras cumplir sanciones.
Posibles alineaciones
Newcastle
- Portero: Aaron Ramsdale
- Defensas: Tino Livramento, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall
- Centrocampistas: Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Lewis Miley
- Delanteros: Anthony Gordon, Nick Woltemade, Anthony Elanga.
Chelsea
- Portero: Robert Sánchez
- Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella
- Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández
- Medios Ofensivos: Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho
- Delantero: João Pedro.
Pronóstico SI
Históricamente, St. James' Park ha sido una pesadilla reciente para el Chelsea (cuatro derrotas seguidas allí). Newcastle necesita reaccionar ante su gente tras perder el derbi, y su fortaleza local es innegable. Aunque Chelsea llega mejor, las bajas y el factor cancha nivelan la balanza. Se espera un partido intenso y con goles.
Newcastle 2-2 Chelsea
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.