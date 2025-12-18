Sports Illustrated Fútbol

Newcastle vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Las 'Urracas' buscan sanar sus heridas tras el derbi ante unos 'Blues' que llegan al alza
Carlos García|
La Jornada 17 de la Premier League nos ofrece un duelo de alto voltaje en el norte de Inglaterra. El Newcastle United, herido tras caer ante su acérrimo rival, recibe en St. James' Park a un Chelsea que ha recuperado la sonrisa con victorias consecutivas.

Con solo seis puntos separando a ambos equipos en la tabla, el partido promete ser crucial para las aspiraciones europeas de ambos bandos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Newcastle vs Chelsea?

  • Ciudad: Newcastle upon Tyne, Inglaterra
  • Fecha: sábado 20 de diciembre
  • Horario: 07:30 (hora de EE.UU. ET), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España)
  • Estadio: St. James' Park
¿Cómo se podrá ver el Newcastle vs Chelsea en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Telemundo, Universo

USA Network, NBC Sports App, Universo Now, Sirius

México

TNT Sports

HBO Max

España

DAZN

DAZN

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Newcastle

Rival

Resultado

Competición

Fukham

2-1 V

EFL Cup

Sunderland

0-1 D

Premier League

Bayer Leverkusen

2-2 E

UEFA Champions League

Burnley

2-1 V

Premier League

Tottenham

2-2 E

Premier League

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival

Resultado

Competición

Cardiff City

3-1 V

EFL Cup

Everton

2-0 V

Premier League

Atalanta

1-2 D

UEFA Champions League

Bournemouth

0-0 E

Premier League

Leeds United

1-3 D

Premier League

Últimas noticias del Newcastle

El equipo de Eddie Howe atraviesa un momento delicado anímicamente. La derrota 1-0 en el derbi de Tyne-Wear ante el Sunderland el fin de semana pasado ha puesto presión sobre el técnico. Sin embargo, en St. James' Park se transforman: acumulan una racha de cinco partidos de liga invictos en casa, habiendo sumado 16 de sus 22 puntos ante su afición.

Tras la victoria en la Copa a mitad de semana, ahora necesitan ganar para recortar la distancia de seis puntos que tienen con el Chelsea, cuarto clasificado y confirmar su regreso.

Últimas noticias del Chelsea

Los Blues de Enzo Maresca parecen haber encontrado el rumbo tras un bache. Vienen de asegurar su pase a semifinales de la EFL Cup tras vencer al Cardiff y de ganar con solvencia al Everton en liga.

La enfermería sigue ocupada con las bajas de Liam Delap (hombro), Levi Colwill (rodilla), Dario Essugo y Romeo Lavia (ambos muslo), además de la nueva baja de Estêvão Willian por un problema muscular. La buena noticia es el regreso de su estrella Cole Palmer tras descanso, y la disponibilidad de Marc Cucurella y Moisés Caicedo tras cumplir sanciones.

Posibles alineaciones

Newcastle

  • Portero: Aaron Ramsdale
  • Defensas: Tino Livramento, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall
  • Centrocampistas: Sandro Tonali, Bruno Guimarães, Lewis Miley
  • Delanteros: Anthony Gordon, Nick Woltemade, Anthony Elanga.

Chelsea

  • Portero: Robert Sánchez
  • Defensas: Malo Gusto, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella
  • Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández
  • Medios Ofensivos: Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho
  • Delantero: João Pedro.

Pronóstico SI

Históricamente, St. James' Park ha sido una pesadilla reciente para el Chelsea (cuatro derrotas seguidas allí). Newcastle necesita reaccionar ante su gente tras perder el derbi, y su fortaleza local es innegable. Aunque Chelsea llega mejor, las bajas y el factor cancha nivelan la balanza. Se espera un partido intenso y con goles.

Newcastle 2-2 Chelsea

