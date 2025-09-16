Newcastle vs FC Barcelona: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la jornada 1 de la Champions League
Tres días más tarde de la goleada al Valencia, llegará el estreno en la Champions League ante el Newcastle United. El FC Barcelona abrirá la fase de liga con la ambición de demostrar que este año puede ser candidato real al título.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Newcastle vs FC Barcelona?
Ciudad: Newcastle, Inglaterra
Fecha: jueves 18 de septiembre
Horario: 14:00 (este de Estados Unidos), 13:00 (México), 21:00 (España).
Estadio: ST Jame´s Park
¿Cómo se podrá ver el Newcastle vs FC Barcelona en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por Paramount+ en Estados Unidos, por Max en México y en Movistar+ en España.
Últimos 5 partidos del Newcastle
Rival
Resultado
Competición
Wolves
1-0 V
Premier League
Leeds United
0-0 E
Premier League
Liverpool
2-3 D
Premier League
Aston Villa
0-0 E
Premier League
Atlético de Madrid
0-2 D
Amistoso
Últimos 5 partidos del FC Barcelona
Rival
Resultado
Competición
Valencia
6-0 V
LaLiga
Rayo Vallecano
1-1 E
LaLiga
Levante
2-3 V
LaLiga
Mallorca
0-3 V
LaLiga
Como
5-0 V
Joan Gamper
Últimas noticias del Newcastle
El Newcastle United logró su primera victoria de la temporada en la Premier League al vencer 1-0 al Wolves en St. James’ Park, con gol debut de Nick Woltemade, recientemente fichado por un importe récord de £69 millones.
Sin embargo, los “Magpies” atraviesan problemas de lesión: Yoane Wissa (refuerzo de £55 millones) estará de baja indefinidamente tras dañarse la rodilla en compromisos internacionales, y Jacob Ramsey también sufre una lesión en el tobillo que lo alejará varias semanas.
Además, Bayern Múnich criticó la operación de Newcastle con Woltemade, calificando el gasto de alrededor de €90 millones como excesivo
Últimas noticias del FC Barcelona
El FC Barcelona goleó 6-0 al Valencia en el Johan Cruyff Stadium, con dobletes de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski, elevando al equipo a la segunda posición en LaLiga, a solo dos puntos del líder.
El club confirmó que ese partido se jugó en el Johan Cruyff porque el Spotify Camp Nou aún no ha obtenido los permisos administrativos necesarios para su reapertura. Solo contará con licencia temporal excepcional para 6.000 espectadores.
Por otro lado, Lamine Yamal no podrá jugar ni entrenar hasta que mejore de una dolencia en la zona púbica, lo que lo pone en duda para los próximos compromisos, incluida la Champions.
Posibles alineaciones
Newcastle
Portero: Pope
Defensas: Livramento, Burn, Schär, Trippier
Centrocampistas: Joelinton, Tonali, Guimaraes
Delanteros: Barnes, Woltemade, Murphy
FC Barcelona
Portero: Joan García
Defensas: Balde, Cubarsí, Christensen, Koundé
Centrocampistas: Pedri, De Jong, Raphinha, Fermín, Lamine Yamal
Delantero: Lewandowski
Pronóstico SI
Newcastle 1-3 FC Barcelona
