Newcastle vs FC Barcelona: momios, probabilidades y cuotas en la jornada 1 de la UEFA Champions League

La primera jornada de la UEFA Champions League tendrá un cierre de novela, con la visita del FC Barcelona al Newcastle: el equipo de los inversionistas árabes dirigido por Eddie Howe intentará dar que hablar en la competencia europea gracias a sus grandes figuras, mientras que los catalanes siempre son candidatos y tendrán que revalidar esta condición desde el juego en la noche del jueves.

Probabilidades del partido Newcastle vs FC Barcelona

Newcastle United v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Newcastle: 3.10

Empate: 3.70

FC Barcelona: 2.20

El FC Barcelona tiene un 45,5% de probabilidades de hacerse del triunfo según las principales casas de apuestas. El empate está en un 27% de chances de concretarse, mientras que el batacazo del Newcastle tiene el 32,3% de oportunidades de suceder.

Otras cuotas destacadas del Newcastle vs FC Barcelona

Club Brugge v Rangers - UEFA Champions League Play-offs Round Second Leg | Alex Bierens de Haan/GettyImages

Doble oportunidad:

FC Barcelona o Empate: 1.36 – Para los que confían que el FC Barcelona se llevará al menos un punto de su visita a Inglaterra.

Newcastle o Empate: 1.66 – Interesante para quienes confían en el batacazo.

Newcastle o FC Barcelona: 1.28 – Conservadora, cubre la mayoría de escenarios.

Total de goles en el partido:

Más de 2 goles: 1.50 – Alta probabilidad dado el poder ofensivo del equipo catalán.

Menos de 2 goles: 5.50 – Solo para quienes esperan un duelo trabado.

¿Ambos equipos anotarán?

Sí: 1.44 – Posible si el Newcastle logra aprovechar alguna desatención en el fondo del Barcelona.

No: 2.62 – Ligeramente menos probable, confiando en la solidez defensiva del equipo de Hansi Flick.

Pronóstico SI

El FC Barcelona logrará imponerse en su visita al St. James Park a pesar de las múltiples bajas que tiene en su armado, confiando en el aceitado sistema de Hansi Flick y con el antecedente inmediato de la brutal goleada al Valencia en la última jornada.

Más noticias sobre la Champions League