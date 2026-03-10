Newcastle vs FC Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

La fase más emocionante de la Champions League está por dar inicio con los octavos de final a visita recíproca. Son 16 equipos los que estarán luchando por hacerse con la famosa ‘Orejona’, entre ellos el vigente campeón, el PSG de Francia, que logró su primer título del certamen el año pasado.



El Barcelona, que logró meterse entre los ocho primeros de la fase de liga al quedar quinto, tiene como rival al Newcastle United de Inglaterra, que tuvo que pasar por la ronda previa, donde se midió al Qarabag de Azerbaiyán, al cual destrozó 3-9 global. La ida será en el St. James Park mientras la vuelta se vivirá en el Spotify Camp Nou.



Estos dos se enfrentaron en la fase de liga, siendo los catalanes los vencedores por marcador de 2-1 tras un doblete del inglés Marcus Rashford, mientras Anthony Gordon descontó por las Urracas.

Marcus Rashford, el Jugador del Partido entre el Newcastle y el Barcelona | Michael Regan - UEFA/GettyImages

Pronóstico SI

Las casas de apuestas, aunque parejas, se inclinan del lado del Barcelona, a pesar de jugar como visitante, pero basta recordar lo ocurrido durante la fase de liga cuando sacaron una victoria. El Newcastle se hace fuerte en casa, pero hace poco cayó en su inmueble dentro de la Premier League, mientras el conjunto blaugrana viene hilando victorias consecutivas. Lo que es un hecho es que estos dos van a regalarnos muchos goles.

Además, a diferencia de lo que pasó en el partido de la primera fase, el Barcelona podrá cotnar con Lamine Yamal, lo que acerca más el triunfo al lado azulgrana.

Newcastle 2-3 Barcelona

¿A qué hora se juega el Newcastle vs Barcelona?

Ciudad: Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra

Estadio: St. James Park

Fecha: martes, 10 de marzo

Hora: 15 h (EEUU ET), 14 h (México)

Árbitro:

Historial de enfrentamientos directos entre el Newcastle y el Barcelona

Newcastle: 0

Empate: 0

Barcelona: 3

Último partido entre ambos: 18/9/25 – Newcastle 1-2 Barcelona – Champions League, fase de liga

Últimos 5 partidos

Newcastle Barcelona Newcastle – Manchester City 7/3/26 Athletic Club – Barcelona 7/3/26 Newcastle 2-1 Manchester United 4/3/26 Barcelona 3-0 Atlético de Madrid 3/3/26 Newcastle 2-3 Everton 28/2/26 Barcelona 4-1 Villarreal 28/2/26 Newcastle 3-2 Qarabag 24/2/26 Barcelona 3-0 Levante 22/2/26 Manchester City 2-1 Newcastle 21/2/26 Girona 2-1 Barcelona 16/2/26

¿Cómo ver el Newcastle vs Barcelona por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN app, ViX, DAZN, ESPN Deportes, fuboTV México Sky Sports, Izzi Go, UniMás, TUDN, TUDN.com, TUDN app España Movistar LaLiga, DAZN, Movistar+

Últimas noticias del Newcastle

De acuerdo con TEAMtalk, el Manchester United está interesado en el brasileño Bruno Guimaraes, al cual quiere fichar en el verano. Supuestamente, el propio brasileño Carlos Casemiro recomendó a su compatriota como su sucesor.



Debido a esto, las Urracas están planeando iniciar conversaciones para acordar su renovación, que tendría varias mejoras. Sumado a ello, el informe menciona que el lesionado centrocampista está feliz en Tyneside y no está pensando en abandonar el barco tal como están las cosas. Con contrato hasta el 2028, el club busca blindarlo, aunque los Red Devils no tirarán tan fácil la toalla.

Bruno Guimaraes | Michelle Mercer/GettyImages

La posible alineación del Newcastle (4-3-3): Aaron Ramsdale; Lewis Hall, Dan Burn, Malick Thiaw, Kieran Trippier; Sandro Tonali, Jacob Ramsey, Joelinton Cassio; Anthony Gordon, Harvey Barnes, Jacob Murphy.

Últimas noticias del Barcelona

El equipo ya está en búsqueda de un nuevo delantero, pues aún está latente la partida del polaco Robert Lewandowski.



La mirada está puesta en el nigeriano Victor Osimhen del Galatasaray de Turquía, al menos así lo comunicó The Athletic, sin embargo, no es el único, ya que el egipcio Omar Marmoush del Manchester City de Inglaterra también agrada. No obstante, el medio asegura que ninguno de los dos es el objetivo principal.

Victor Osimhen | Francesco Scaccianoce - UEFA/GettyImages

La posible alineación del Barça (4-2-3-1): Joan García; Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Joao Cancelo; Pedri González, Marc Bernal, Dani Olmo; Raphinha Dias, Lamine Yamal, Ferrán Torres.

