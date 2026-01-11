Newcastle vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La semifinal de ida de la EFL Cup enfrenta este martes a las 21:00 horas a Newcastle United y Manchester City en un duelo de máxima exigencia que promete intensidad, ritmo y mucho fútbol. St. James’ Park será el escenario de un choque entre dos proyectos ambiciosos, con los ‘magpies’ decididos a hacerse fuertes en casa y el vigente campeón buscando encarrilar la eliminatoria antes del partido de vuelta. Con un billete a la final en juego, cada detalle contará en estos primeros 90 minutos.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Newcastle vs Manchester City?
- Ciudad: Newcastle Upon Tyne
- Fecha: martes 13 de enero
- Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: St. James' Park
¿Cómo se podrá ver el Newcastle vs Manchester City en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Transmisión online
Estados Unidos
ESPN deportes
ESPN app
México
Sky Sports
Sky HD
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos
Newcastle
Manchester City
Newcastle 4-3 Leeds (07/01/26)
Manchester City 1-1 Brighton (07/01/26)
Newcastle 2-0 Crystal Palace (04/01/26)
Manchester City 1-1 Chelsea (04/01/26)
Burnley 1-3 Newcastle (30/12/25)
Sunderland 0-0 Manchester City (01/01/26)
Manchester United 1-0 Newcastle (26/12/25)
Nottingham Forest 1-2 Manchester City (27/12/25)
Newcastle 2-2 Chelsea (20/12/25)
Manchester City 3-0 West Ham (20/12/25)
Últimas noticias del Newcastle
El Newcastle llega a la cita en un momento de forma excepcional. El encadena un mes completo sin conocer la derrota, mostrando una solidez defensiva notable y una versión ofensiva cada vez más efectiva. Esta dinámica positiva ha reforzado la confianza del grupo y ha convertido a St. James’ Park en un fortín, donde el empuje de la afición puede ser un factor diferencial ante un rival de la talla del Manchester City.
Últimas noticias del Manchester City
El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega a la cita en una posición privilegiada en la Premier League, instalado en la parte alta de la tabla. Sin embargo, el margen de error comienza a reducirse después del reciente empate frente al Brighton, un tropiezo que ha permitido al Arsenal abrir distancia en la pelea por el liderato, aunque los ‘citizens’ todavía cuentan con un partido menos que mantiene intactas sus opciones. Ahora afrontarán un encuentro decisivo correspondiente a las semifinales de la EFL Cup.
Posibles alineaciones
Newcastle: Pope, Miley, Thiaw, Schar, Hall, Tonali, Joelinton, Guimaraes, Barnes, Gordon y Woltemade
Manchester City: Donnarumma, Matheus Nunes, Khusanov, Alleyne, Aké, Nico, Reijnders, Foden, Bernardo Silva, Doku y Haaland
Pronóstico SI
En cuanto al pronóstico, todo apunta a un partido muy igualado, con fases de dominio alternas y un alto nivel de tensión táctica. El Newcastle intentará aprovechar su buen momento y el apoyo de su estadio, mientras que el City buscará controlar el ritmo y minimizar riesgos. Por ello, el escenario más probable es un empate en el encuentro de ida, dejando la eliminatoria completamente abierta y condenando el pase a la final a decidirse en el partido de vuelta: (1-1).
