Newcastle vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Después de golear al Liverpool en la anterior jornada y tras el parón de la Fecha FIFA para las eliminatorias mundialistas, el Manchester City volverá a la acción en esta temporada 2025 de la Premier League al visitar al Newcastle con la firme convicción de seguir en ascenso para ser primero de la tabla general.
Los Citizens marchan segundos en la clasificación con 22 unidades, producto de siete triunfos, un empate y tres derrotas, mientras que las Urracas están en la décimo cuarta plaza con apenas 12 puntos tras ganar tres juegos, empatar otros tres y perder en cinco ocasiones.
Jugar en St. James Park no es complicado para los dirigidos por Pep Guardiola, ya que en los últimos cinco enfrentamientos registran un historial positivo, con tres triunfos y dos igualadas, siendo el último triunfo de los locales en el 2019.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Newcastle vs Manchester City?
Ciudad: Newcastle upon Tyne, Inglaterra
Fecha: sábado 22 de noviembre
Horario: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)
Estadio: St. James Park
¿Cómo se podrá ver el Newcastle vs Manchester City en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Telemundo, NBC y Universo
fuboTV, UniversoNOW y Peacock
México
Sin transmisión por TV
HBO Max
España
DAZN y Movistar
DAZN y Movistar+
Últimos cinco partidos del Newcastle
Rival
Resultado
Competición
Brentford
3-1 D
Premier League
Athletic Club
2-0 V
Champions League
West Ham
3-1 D
Premier League
Tottenham
2-0 V
EFL Cup
Fulham
2-1 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Liverpool
3-0 V
Premier League
Borussia Dortmund
4-1 V
Champions League
Bournemouth
3-1 V
Premier League
Swansea
1-3 V
EFL Cup
Aston Villa
1-0 D
Premier League
Últimas noticias del Newcastle
El Manchester City busca cerrar la llegada del lateral derecho del Newcastle United, Tino Livramento, para el próximo verano, todo esto mientras su acérrimo rival, el Manchester United, también lo observa, pero aún no ha avanzado en sus negociaciones.
Últimas noticias del Manchester City
Claudio Echeverri emigró de Argentina a una corta edad con la ilusión de romperla en el futbol europeo, pero no todo marcha según lo soñado, ya que su estadía en el Bayer Leverkusen no ha sido tal y como se esperaba y de acuerdo a BILD, este jugador podría salir de Alemania para que tenga minutos y pensar en un futuro ciudadano.
Posibles alineaciones
Newcastle
Portero: Hákon Rafn
Defensas: Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Rico Henry
Centrocampistas: Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton
Delanteros: Jacob Murphy, Harvey Barnes, Nick Woltemade
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Matheus Nunes, Rubén Días, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly
Centrocampistas: Rayan Cherki, Bernardo Silva, Nico González, Jérémy Doku
Delanteros: Phil Foden, Erling Haaland
Pronóstico SI
El Manchester City viene a la alza y después de derrotar tres por cero al Liverpool, se nota que su único deseo es escalar posiciones antes del parón invernal y dado que el Newcastle lleva dos juegos al hilo con derrota, esto podría ser perfecto para que los de Pep Guardiola sumen de a tres.
Newcastle 0-2 Manchester City
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.