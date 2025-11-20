Newcastle vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Después de golear al Liverpool en la anterior jornada y tras el parón de la Fecha FIFA para las eliminatorias mundialistas, el Manchester City volverá a la acción en esta temporada 2025 de la Premier League al visitar al Newcastle con la firme convicción de seguir en ascenso para ser primero de la tabla general.

Los Citizens marchan segundos en la clasificación con 22 unidades, producto de siete triunfos, un empate y tres derrotas, mientras que las Urracas están en la décimo cuarta plaza con apenas 12 puntos tras ganar tres juegos, empatar otros tres y perder en cinco ocasiones.

Jugar en St. James Park no es complicado para los dirigidos por Pep Guardiola, ya que en los últimos cinco enfrentamientos registran un historial positivo, con tres triunfos y dos igualadas, siendo el último triunfo de los locales en el 2019.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Newcastle vs Manchester City?

Ciudad: Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Fecha: sábado 22 de noviembre

Horario: 13:30 (hora de EE.UU.), 11:30 horas (México), 18:30 horas (España)

Estadio: St. James Park

¿Cómo se podrá ver el Newcastle vs Manchester City en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Telemundo, NBC y Universo fuboTV, UniversoNOW y Peacock México Sin transmisión por TV HBO Max España DAZN y Movistar DAZN y Movistar+

Últimos cinco partidos del Newcastle

Rival Resultado Competición Brentford 3-1 D Premier League Athletic Club 2-0 V Champions League West Ham 3-1 D Premier League Tottenham 2-0 V EFL Cup Fulham 2-1 V Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Liverpool 3-0 V Premier League Borussia Dortmund 4-1 V Champions League Bournemouth 3-1 V Premier League Swansea 1-3 V EFL Cup Aston Villa 1-0 D Premier League

Últimas noticias del Newcastle

El Manchester City busca cerrar la llegada del lateral derecho del Newcastle United, Tino Livramento, para el próximo verano, todo esto mientras su acérrimo rival, el Manchester United, también lo observa, pero aún no ha avanzado en sus negociaciones.

Últimas noticias del Manchester City

Claudio Echeverri emigró de Argentina a una corta edad con la ilusión de romperla en el futbol europeo, pero no todo marcha según lo soñado, ya que su estadía en el Bayer Leverkusen no ha sido tal y como se esperaba y de acuerdo a BILD, este jugador podría salir de Alemania para que tenga minutos y pensar en un futuro ciudadano.

SL Benfica v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Carlos Rodrigues/GettyImages

Posibles alineaciones

Newcastle

Portero: Hákon Rafn

Defensas: Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Rico Henry

Centrocampistas: Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Joelinton

Delanteros: Jacob Murphy, Harvey Barnes, Nick Woltemade

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rubén Días, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly

Centrocampistas: Rayan Cherki, Bernardo Silva, Nico González, Jérémy Doku

Delanteros: Phil Foden, Erling Haaland

Pronóstico SI

El Manchester City viene a la alza y después de derrotar tres por cero al Liverpool, se nota que su único deseo es escalar posiciones antes del parón invernal y dado que el Newcastle lleva dos juegos al hilo con derrota, esto podría ser perfecto para que los de Pep Guardiola sumen de a tres.

Newcastle 0-2 Manchester City

