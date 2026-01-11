Newcastle vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La semifinal de ida de la EFL Cup enfrenta hoy martes al Newcastle United y al Manchester City en un duelo de máxima exigencia que promete intensidad, ritmo y mucho fútbol. St. James’ Park será el escenario de un choque entre dos proyectos ambiciosos, con los ‘magpies’ decididos a hacerse fuertes en casa y el vigente campeón buscando encarrilar la eliminatoria antes del partido de vuelta. Con un billete a la final en juego, cada detalle contará en estos primeros 90 minutos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Newcastle vs Manchester City?

Ciudad: Newcastle Upon Tyne

Fecha: martes 13 de enero

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: St. James' Park

¿Cómo se podrá ver el Newcastle vs Manchester City en TV y streaming online?

País Canal de TV Transmisión online Estados Unidos ESPN deportes ESPN app México Sky Sports Sky HD España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos

Newcastle Manchester City Newcastle 4-3 Leeds (07/01/26) Manchester City 1-1 Brighton (07/01/26) Newcastle 2-0 Crystal Palace (04/01/26) Manchester City 1-1 Chelsea (04/01/26) Burnley 1-3 Newcastle (30/12/25) Sunderland 0-0 Manchester City (01/01/26) Manchester United 1-0 Newcastle (26/12/25) Nottingham Forest 1-2 Manchester City (27/12/25) Newcastle 2-2 Chelsea (20/12/25) Manchester City 3-0 West Ham (20/12/25)

Últimas noticias del Newcastle

Newcastle United v Leeds United - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

El Newcastle llega a la cita en un momento de forma excepcional. El encadena un mes completo sin conocer la derrota, mostrando una solidez defensiva notable y una versión ofensiva cada vez más efectiva. Esta dinámica positiva ha reforzado la confianza del grupo y ha convertido a St. James’ Park en un fortín, donde el empuje de la afición puede ser un factor diferencial ante un rival de la talla del Manchester City.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Tino Livramento sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la victoria del sábado en la FA Cup y es duda para el partido del martes. Su contratiempo debería mantener al veterano Kieran Trippier en el equipo, mientras que Lewis Hall será titular en el lateral izquierdo.

Los locales no podrán contar con Dan Burn, Fabian Schär, Emil Krafth, William Osula y Jamaal Lascelles, mientras que Anthony Elanga, fichaje del verano, se está recuperando de una lesión.

Últimas noticias del Manchester City

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League | Molly Darlington/Copa/GettyImages

El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega a la cita en una posición privilegiada en la Premier League, instalado en la parte alta de la tabla. Sin embargo, el margen de error comienza a reducirse después del reciente empate frente al Brighton, un tropiezo que ha permitido al Arsenal abrir distancia en la pelea por el liderato, aunque los ‘citizens’ todavía cuentan con un partido menos que mantiene intactas sus opciones. Ahora afrontarán un encuentro decisivo correspondiente a las semifinales de la EFL Cup.

La mayor parte de los problemas de lesiones del Manchester City se concentran en la defensa. Guardiola no podrá contar con Joško Gvardiol ni con Rúben Dias, mientras que John Stones se está recuperando de una lesión en el muslo. La repentina crisis obligó a recuperar a Max Alleyne, cedido al Watford, y quien marcó un gol durante la goleada del fin de semana.

En ataque Guardiola tiene menos bajas. Aún así, no podrá contar con Omar Marmoush que está ausente por la Copa Africana de Naciones. El nuevo fichaje Antoine Semenyo no está sancionado para la copa debido a un cambio en el reglamento, pero se espera que Jérémy Doku entre por la izquierda.

Posibles alineaciones

Newcastle: Pope, Miley, Thiaw, Schar, Hall, Tonali, Joelinton, Guimaraes, Barnes, Gordon y Woltemade

Manchester City: Donnarumma, Matheus Nunes, Khusanov, Alleyne, Aké, Nico, Reijnders, Foden, Bernardo Silva, Doku y Haaland

Pronóstico SI

En cuanto al pronóstico, todo apunta a un partido muy igualado, con fases de dominio alternas y un alto nivel de tensión táctica. El Newcastle intentará aprovechar su buen momento y el apoyo de su estadio, mientras que el City buscará controlar el ritmo y minimizar riesgos. Por ello, el escenario más probable es un empate en el encuentro de ida, dejando la eliminatoria completamente abierta y condenando el pase a la final a decidirse en el partido de vuelta

Newcastle 1-1 Manchester City