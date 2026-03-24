Con el Mundial a la vuelta de la esquina, en Brasil solo se habla de una cosa. ¿Estará Neymar entre los convocados de Ancelotti? ¿O nos perderemos la posibilidad de ver un 'Last Dance' del este crack en la cita máxima del fútbol? Si nos guiamos por el presente, las perspectivas no son nada alentadoras.

Con tres participaciones en Copas del Mundo (2014, 2018 y 2022), Ney no oculta su deseo de poder disputar una cuarta. Pocos hubieran imaginado si quiera la posibilidad de prescindir de quien fuera durante años el gran referente del fútbol brasileño y una de las grandes estrellas del deporte. Sin embargo, su actualidad dista mucho de aquellos años de gloria en Barcelona y PSG. Y su ausencia en la última convocatoria dejó en claro que ya no corre con ventaja en la consideración del cuerpo técnico.

A sus 34 años, la figura del Santos atraviesa una etapa marcada por la irregularidad. Su intención al regresar al club donde comenzó su carrera fue recuperar ritmo y volver al seleccionado, pero las lesiones musculares y la falta de continuidad le impidieron sostener un nivel competitivo. De hecho, su última aparición con la verdeamarela data de octubre de 2023, cuando sufrió un duro esguince de rodilla.

CONVOCADOS! 📋



O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



BATE NO PEITO!



ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl — brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026

¿Va a jugar Neymar el Mundial 2026?

No existe una respuesta cierta a esta pregunta el día de hoy. Ni el propio Ancelotti tiene una decisión tomada. Lo que sí hay son indicios. Y el no ver su nombre en una convocatoria tan importante como la de los amistosos ante Francia y Croacia a 80 días del comienzo del torneo es uno muy grande.

El entrenador italiano fue contundente. “Con el balón es muy bueno, pero necesita mejorar físicamente”, explicó en conferencia de prensa. Lo de Ney no es una cuestión técnica. Nadie podría poner en duda sus condiciones, incluso ya en la etapa final de su carrera. Tampoco entran en juego cuestiones personales. Hay un tema físico que no se puede pasar por alto.

El propio jugador no ocultó su frustración. Tras quedar fuera de la lista, reconoció estar “molesto y triste”, aunque remarcó que mantiene el foco en su recuperación y en la posibilidad de meterse en la convocatoria final. Sabe que todavía queda una última oportunidad, pero también que el margen se acorta.

A este escenario se le suman algunos cortocircuitos con la Confederación Brasileña de Fútbol, que no vio con buenos ojos ciertas declaraciones recientes del 10. Desde la CBF interpretaron que Ney buscaba polarizar con el DT. Y en un contexto donde el cuerpo técnico busca orden y estabilidad, al ex-Barça puede jugarle en contra.

Pese a todo, su figura sigue generando respaldo. Ronaldo Nazário, una voz más que autorizada, fue claro al señalar que lo convocaría si logra ponerse a punto. Incluso planteó que, aunque no sea titular indiscutido, puede aportar jerarquía y experiencia en momentos decisivos.

Los números de Neymar con la selección brasileña

El presente puede no ser el ideal para Ney, pero el pasado no deja dudas. Desde su debut con la selección mayor en agosto de 2010, ha disputado 128 partidos en los que marcó 79 goles y aportó 59 asistencias. En septiembre de 2023, tras un doblete a Bolivia por Eliminatorias, se transformó en el máximo goleador en la historia del combinado, dejando atrás nada más y nada menos que a Pelé.

Entre sus logros se encuentran la Copa Confederaciones 2013 y la histórica medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, demasiado poco para un jugador de su jerarquía. Tras su primer Mundial en el que era la gran estrella brasileña pero un rodillazo en la espalda lo dejó fuera de acción en cuartos de final, integró los planteles de Rusia 2018 y Qatar 2022, alcanzando en ambos los cuartos de final.

Brazil v Colombia: Quarter Final - 2014 FIFA World Cup Brazil | Lars Baron - FIFA/GettyImages

Su último partido vistiendo la 10 de la canarinha fue el 17 de octubre de 2023, en la derrota por 2 a 0 ante Uruguay en Montevideo por las eliminatorias rumbo al Mundial. Aquella fatídica noche sufrió la lesión que no solo lo alejaría del seleccionado, sino también de su mejor nivel.

¿Tendrá su revancha en Estados Unidos, México, Canadá? Por el bien del fútbol y del espectáculo, esperemos que sí.