Neymar rompe el silencio sobre los rumores que lo vinculan con la MLS

En medio del interés de FC Cincinnati por incorporar una figura de renombre, Neymar Jr. bajó el tono de las versiones que lo acercan a la MLS y aseguró que su prioridad es cumplir su vínculo con el Santos antes de evaluar otros destinos.

"No lo sé sinceramente", dijo Neymar a ESPN al ser consultado por el interés del equipo de Ohio, que, según reportes, incluye conversaciones avanzadas con su entorno. "Tengo contrato con el Santos hasta fin de año y tengo la intención de cumplirlo", agregó.

El impacto mediático que generaría su llegada al TQL Stadium es evidente, aunque su disponibilidad en el campo aparece condicionada por su estado físico. A pesar de ser el capitán del Santos en el Brasileirao, solamente disputó ocho partidos en lo que va de 2026 a causa de una lesión de rodilla.

REPORT: MLS side FC Cincinnati has engaged in talks with Neymar's camp to bring the Brazilian star to MLS, per The Athletic.



Neymar is under contract with boyhood club Santos through 2026. pic.twitter.com/FMhSzdnfZy — Yahoo Sports (@YahooSports) April 10, 2026

De todas formas, el delantero demostró que los números respaldan su vigencia y su aporte en una liga competitiva, donde anotó cuatro goles y tres asistencias en ese lapso de tiempo.

Con pasado en el Barcelona junto a Lionel Messi y Luis Suárez, hoy en el Inter Miami, Neymar atravesó varias lesiones desde su salida en 2017. Un problema en el tobillo marcó su etapa en el PSG entre 2017 y 2023, seguido por una rotura de ligamentos cruzados que condicionó su paso por Al Hilal en Arabia Saudita.

El objetivo del Mundial 2026

Más allá de su estado físico, el delantero mantiene como principal meta disputar el Mundial 2026 e ingresar en la convocatoria de Carlo Ancelotti, en su primer ciclo al frente de la selección de Brasil. Neymar no juega con la Canarinha desde 2023.

"Está siendo evaluado por la CBF, por mí, y tiene dos meses para demostrar que cuenta con las condiciones para jugar el próximo Mundial", afirmó Ancelotti en diálogo con L'Equipe hace un par de semanas.

Neymar Jr, Brasil | NELSON ALMEIDA/GettyImages

"Voy a convocar a los jugadores que estén en condiciones físicas adecuadas. Neymar, después de su lesión de rodilla, volvió bien y está marcando goles. Debe seguir en esa línea y mejorar su estado", agregó el entrenador.

Los vínculos con la MLS

El interés del FC Cincinnati no es el primer acercamiento de la liga estadounidense a Neymar. En otras oportunidades surgieron versiones que lo ubicaban en los mercados de Miami, Los Ángeles o Nueva York.

El Cincinnati se presenta como una alternativa atractiva por su respaldo económico y por una tendencia que tiende a sumar figuras internacionales a equipos fuera de los grandes focos. Algunos ejemplos incluyen a Thomas Müller, vinculado al Vancouver Whitecaps, y a James Rodríguez en el Minnesota United.

Un posible acuerdo no se concretaría antes del vencimiento de su contrato en diciembre. Además, el club debería realizar movimientos en su plantilla, ya que cuenta con Evander, Kévin Denkey y Miles Robinson con salarios por encima del límite permitido.

En caso de sumarse a la MLS, Neymar formaría parte de la ya larga lista de figuras de elite en la liga, entre ellas Marco Reus en el LA Galaxy, Müller en Vancouver, Hugo Lloris y Son Heung-min en el LAFC, y Antoine Griezmann en el Orlando City.