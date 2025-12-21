Neymar se ilusiona con el Mundial 2026

Si bien no juega en la Canarinha desde fines de 2023, nadie le quita a Neymar la ilusión de jugar su última Copa del Mundo: el creativo del Santos viene de salvar a su equipo del descenso en la última fecha jugando con una lesión de meniscos y sigue agigantando su figura en el club paulista, y ahora va por más.

"Haremos todo lo posible, incluso lo imposible, para que este Mundial vuelva a Brasil. Si llegamos a la final, prometo que marcaré. En julio puedes pedirme que rinda cuentas. ¡Vamos, Ancelotti!, ayúdanos, ¿vale?", dijo Ney en un evento público días atrás.

Semanas atrás, Carlo Ancelotti le dejó la puerta abierta a su lugar en la nómina para ir a Estados Unidos, México y Canadá: "Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial".

FIFA World Cup 2026 Official Draw | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

"Se ha recuperado de la lesión y ahora tiene seis meses para recuperarse. Cuando acabe el campeonato en Brasil tendrá vacaciones y después podrá mostrar su calidad y también su condición física cuando empiece nuevamente el campeonato", sumó el histórico entrenador italiano ex Real Madrid, AC Milan y Bayern Múnich, entre otros.

Brasil integrará el grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Escocia y Haití. Los africanos parecen, en la previa, uno de los grandes rivales a vencer tras haber sido la gran sorpresa de Qatar 2022, donde eliminaron a grandes selecciones como España y Portugal para meterse en las semifinales mundialistas por primera vez en su historia. El Scratch, de la mano de Carletto, buscará sumar su sexta estrella tras su último éxito en 2002 y la desilusión del 2014 en casa.