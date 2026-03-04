Nico Paz no tiene asegurado su regreso al Real Madrid para la próxima temporada

El nombre de Nico Paz empieza a instalarse con fuerza en el mercado europeo. A sus 21 años, el mediapunta argentino ha dado un salto de calidad en el Serie A defendiendo los colores del Como 1907, club al que fue transferido en 2024 por el Real Madrid con una opción de recompra favorable para la entidad blanca.

Ese movimiento, que en su momento fue interpretado como una apuesta a futuro, terminó siendo una jugada estratégica. Con continuidad y libertad en el frente de ataque, Paz se consolidó como uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato italiano. Su visión, capacidad para filtrar pases y llegada al gol lo convirtieron en referente ofensivo y en una de las revelaciones del torneo.

En Valdebebas no hay dudas: la cláusula de recompra será ejecutada en los próximos meses. El valor pactado es sensiblemente inferior a la cotización actual del jugador, lo que deja al club madrileño en una posición privilegiada de cara al verano.

El Inter acelera y prepara una cifra récord

Sin embargo, el regreso a la capital española podría ser apenas una escala técnica. Según informa Tuttosport, el Inter de Milán está decidido a lanzarse con todo por el argentino y tendría lista una propuesta que rondaría los 70 millones de euros.

En el Giuseppe Meazza lo consideran una pieza ideal para rejuvenecer y potenciar la línea ofensiva. Su adaptación ya probada al fútbol italiano y su margen de crecimiento lo convierten en una inversión estratégica. Además, el propio futbolista vería con buenos ojos continuar en Italia, donde se siente cómodo y valorado.

La incógnita ahora pasa por la decisión del Real Madrid. Desde lo futbolístico, Paz encajaría en un proyecto que siempre busca talento joven con proyección internacional. Pero la competencia interna en su posición es alta y su protagonismo no estaría garantizado en el corto plazo.

Desde lo económico, la operación sería difícil de rechazar: recomprar a bajo costo y vender en cifras cercanas a los 70 millones representaría una plusvalía extraordinaria en cuestión de semanas.

El escenario está planteado. Nico Paz volverá formalmente a ser jugador del Real Madrid, pero su futuro inmediato podría resolverse lejos de Chamartín. El Inter aprieta y el mercado promete uno de los movimientos más resonantes del próximo verano.

