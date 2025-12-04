Nicolás Ibáñez repite como titular en el Cruz Azul vs Tigres

El sábado pasado, Tigres UANL protagonizó una de sus noches más memorables al remontar un 3-0 frente a los Xolos de Tijuana en el 'Volcán', goleándolos 5-0 y llenando de confianza a cada uno de sus aficionados.

El gol de Nicolás Ibáñez abrió la puerta a una reacción que exigía valentía y precisión, y Guido Pizarro respondió apostando todas sus fichas al ataque. El técnico colocó al ex jugador del Pachuca junto a André-Pierre Gignac, una dupla que funcionó con la contundencia que el momento requería. La apuesta resultó tan efectiva que ahora, en semifinales, el “Conde” ha decidido refrendarle la confianza a Ibáñez como líder ofensivo.

Así alineará Tigres esta noche ante la Máquina Celeste de la Cruz Azul:

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Jesús Angulo y Marco Farfán

Mediocampistas: Rómulo Zwarg y Fernando Gorriarán

Volantes ofensivos: Diego Lainez, Juan Brunetta y Ángel Correa

Delantero: Nicolás Ibáñez

¡El XI inicial de El Más Campeón de Nuevo León para la ida de las Semifinales del Apertura 2025 ante Cruz Azul!@CEMEXMx pic.twitter.com/jQ34V2rPrU — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 4, 2025

Tigres busca repetir la fórmula que le funcionó contra Tijuana: presión alta, dinamismo en los costados y una conexión más directa con el área rival. Con Guzmán comandando desde el arco, la línea defensiva tendrá la misión de sostener el orden ante una Máquina que es peligrosa cuando gana metros. En el mediocampo, Zwarg y Gorriarán deberán asegurar equilibrio y fluidez, mientras que Lainez, Brunetta y Correa aportarán velocidad y creatividad para romper líneas y abastecer a Ibáñez.

Otro jugador que también lo hizo de maravilla en el duelo de vuelta contra Tijuana, sirviendo para el gol de Nico, fue Jesús Garza, quien también formará parte del 11 inicial esta noche, en la primera de dos semifinales que prometen sacar chispas.

Con una alineación sólida, un delantero encendido y un plantel que recuperó su carácter competitivo, Tigres llega a esta semifinal con argumentos claros. El desafío es grande, pero el impulso conseguido en la remontada lo pone en el escenario ideal para buscar dar otro golpe de autoridad.

