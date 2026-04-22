Nicolás Larcamón camina sobre la cuerda floja

El presente de Cruz Azul es cada día peor. Si bien se esperaba que el cuadro de la capital del país pudiera tener un repunte dentro de la Liga MX luego de caer en la CONCACAF, no ha sido el caso. El conjunto celeste cada vez lo hace pero dentro del campo, tanto en el juego que desarrollan, como en los resultados que obtienen.

El más reciente tropiezo de los celeste se dio la noche de este martes cuando el club empató por la mínima en el campo del Querétaro. Este resultado es inadmisible pues el cruce fue en contra de un equipo que no se juega nada en la Liga MX. La pérdida de puntos pegó y duro en la gerencia, quienes alistan cambios.

🚨🚂 Nicolás Larcamón duerme con posibilidades REALES de dejar de ser DT de Cruz Azul.



La gente de la Cooperativa lo quería echar tras el empate ante Querétaro.

Iván Alonso rechazó y defendió su continuidad, ¿El resultado? Hoy a primera hora, deberá entregar un informe… pic.twitter.com/WaUFMVLKhi — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 22, 2026

Víctor Velázquez, presidente de la Cooperativa no puede más con el rendimiento del equipo. Siendo el caso citó a una junta extraordinaria en La Noria este miércoles. En la misma se valorará el futuro inmediato del técnico Nicolás Larcamón, quien no está dando el nivel.

En esta reunión será Nicolás quien defiende su puesto. De la mano del director deportivo, Iván Alonso, Larcamón deberá exponer ante la gerencia celeste el porqué vale la pena que el club le retenga hasta el final de la temporada pese a la terrible racha de los celestes de 9 juegos sin triunfo.

Queretaro v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Cabe señalar que el técnico estuvo a nada de ser cortado ayer mismo tras el calor del resultado. Fue el propio Iván Alonso quien pidió al presidente Velázquez paciencia y tiempo para que el entrenador de menos expusiera su defensa.

Algunas fuentes afirman que el destino de Nicolás está definido y será el mismo de Vicente Sánchez un año atrás: incluso si Nicolás gana la Liga MX en mayo, la gerencia le cortará de su puesto a final del torneo.