Nicolás Larcamón se va contra del arbitraje luego de la caída de Cruz Azul ante Xolos

Cruz Azul cayó este fin de semana en su visita a los Xolos de Tijuana. De esta forma, el cuadro de la capital del país ha dejado ser el único invicto activo dentro del torneo. De igual manera, los celestes ya no son más los líderes de la Liga MX, privilegio del que ahora mismo goza el campeón del país, el Toluca.

Los de La Noria poco pudieron hacer a partir del momento en el que se quedaron con diez hombre dentro del terreno de juego por la expulsión de Jorge Rodarte. A la vista del técnico capitalino, Nicolás Larcamón, la decisión del central fue errónea y representó el punto de quiebre en contra de los suyos.

“La expulsión arruinó el partido y arruinó el trabajo de la semana”



“Expulsaron a un chico con 2 partidos en 1ra División es una forma de arruinar su desarrollo”



“Hay que estar muy seguro para expulsar al minuto 4 y esta jugada no lo era, ¿donde ponía el pie Rodarte?”



Es una acción en la cual va a dar un pase (Rodarte) y el rival (Ángelo Preciado) pone el pie, esto echa a perder un desarrollo de partido, hoy nos arruino la planeación del partido. Desde mi lado hay un proyecto de consolidar jóvenes incluso desde los equipos que estuve, hoy le pegan fuerte a este jugador joven de esta manera. Nicolás Larcamón

Tijuana v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX

Con evidente molestia en su discurso, Nicolás no quiso hablar más al respecto del arbitraje, pues el técnico entendió que se exponía a una sanción severa.

En cuanto al juego desarrollado, Cruz Azul se mostró competitivo. Los de la capital incluso tuvieron varias ocasiones de gol a pesar de estar todo el juego con uno menos dentro del campo. La gran diferencia fue que los celestes fallaron en la definición, mientras que Xolos marcó las más claras que tuvieron.

El próximo reto de los de la capital del país será en contra de los Tigres de la UANL. Cruz Azul visitará a los felinos con el fin de recuperar el puntaje que han dejado a lo largo de esta doble jornada de horror para el club.

