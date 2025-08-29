Nicolás Larcamón y Cruz Azul no se fían del mal paso de las Chivas

Este fin de semana, en la séptima jornada del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, uno de los duelos más llamativos involucra a Chivas y Cruz Azul, que se miden en el Estadio Akron, este sábado 30 de agosto, sin embargo, llegan con realidades muy diferentes, ya que los celestes están invictos y son terceros de la clasificación, mientras los rojiblancos son antepenúltimos con apenas un triunfo.

¡LAS VOCES PREVIAS A LA BATALLA!🗣️



Nicolás Larcamón no se confía del Rebaño. Alan Mozo, por su parte, le da el espaldarazo a Milito#JugandoClaro

📺336 Dish

💻Claro Video

📲 https://t.co/sczDFPu6p4 pic.twitter.com/8FHm8wNUxM — Claro Sports (@ClaroSports) August 29, 2025

No obstante, eso no es un parámetro para el técnico de La Máquina, el argentino Nicolás Larcamón, que no se fía del mal paso de los tapatíos, ya que sabe que se trata de un rival de cuidado por su estilo de juego muy similar al suyo y que saldrá con toda la necesidad de ganar para poder darle una alegría a su gente en su propio inmueble.



“En el análisis que yo hago, creo que es uno de esos equipos que quizás su ubicación en la tabla también responde a que tiene un partido menos que el resto. Chivas es uno de los rivales más exigentes que podemos afrontar y más por lo que viene viviendo y la necesidad imperiosa que tiene de obtener un resultado. Siento que no hay una disparidad en relación a lo que van a ser los niveles de existencia. Vamos a enfrentar a un gran equipo, un rival que se va a ser sumamente exigente”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

Nicolás Larcamón:



“Chivas es un equipo que su posición en la tabla corresponde a que tiene un partido menos”



“Chivas es uno de los equipos más exigentes que podemos enfrentar” pic.twitter.com/fe1jcl735d — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) August 28, 2025

“En esa puja que visualizo de cara al sábado, sabemos bien de que son partidos que nos gustan, que disfrutamos no solamente de prepararlo, sino de afrontar y competirlos, y sé que va ser una muy buena oportunidad para nosotros, con el deseo, con la ilusión y con la ambición de ganar y seguir construyendo, seguir construyendo. Para los espectadores de buen fútbol va a ser un gran partido, avizoro un partidazo, un muy lindo partido de fútbol, un partido abierto con equipos que van a salir a jugar de manera ofensiva, de manera propositiva, disputándose mucho todos los sectores de la cancha, la pelota y con el deseo de que nos encuentre vencedores a nosotros”, añadió.



Por último y pese a su condición de invicto, el ex del Puebla sabe que queda mucho camino por delante, pero por ahora sabe que ha venido de menos a más, esperando continuar semana tras semana por una línea ascendente, ya que su objetivo es hacerse con el título.

“El rendimiento de estas primeras seis fechas viene siendo muy positivas y creo que se ha construido de menos a más, siento que vamos en una línea ascendente positiva, obviamente con la responsabilidad de validarlos semana a semana y partido a partido. Así es que en líneas generales el balance es muy positivo, a sabiendas de que todavía falta mucho camino en la fase regular y tenemos que ser muy inteligentes para que toda esa evolución siga desarrollándose y sigamos encontrándonos cada vez más cerca de nuestra mejor versión”, culminó.