Nicolás Sánchez mantiene la fe en Rayados tras la derrota ante Cruz Azul

Monterrey sufrió un duro golpe en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras caer 2-3 frente a Cruz Azul. A pesar del resultado adverso en casa, el técnico interino Nicolás Sánchez dejó claro que dentro del vestidor rayado existe plena confianza en revertir la serie.

El entrenador argentino analizó el resultado con autocrítica, pero también con optimismo respecto al futuro inmediato del equipo. Sánchez considera que la eliminatoria todavía está lejos de definirse y que Monterrey tiene argumentos futbolísticos suficientes para competir en el partido de vuelta.

“Para Liguilla falta mucho, tenemos claro que no podemos dejar escapar puntos, tenemos que competir a este nivel de hoy, tengo fe que vamos a entrar a Liguilla y estar a los puestos de arriba. Lo de casi fuera en esta Copa es una opinión tuya, para mí estamos vivos, vamos perdiendo, pero me apoyo en lo que se mostró hoy para ir a Juárez y a la vuelta”, explicó.

Más allá del marcador final, el estratega rayado destacó el comportamiento competitivo de su equipo durante el encuentro. Desde su perspectiva, Monterrey mostró momentos positivos dentro del desarrollo del partido y evidenció señales de mejora dentro del proceso que recién comienza bajo su dirección.

Sánchez reconoció que las sensaciones tras una derrota nunca son favorables, pero insistió en que el equipo mostró carácter en distintos momentos del compromiso. Para el entrenador, el rendimiento colectivo dejó elementos rescatables que pueden servir como base para los siguientes compromisos.

“Después de perder, las sensaciones no son buenas. Hay derrotas y derrotas, no me gusta hablar de derrotas dignas, pero un equipo no puede cambiar de un día para otro. Se notó un paso positivo para la competitividad que estamos buscando como equipo, donde más allá de los nombres empezaron a responder todos”, señaló.

Uno de los temas que también generó atención en el entorno del club fue la ausencia de Sergio Canales, una pieza importante dentro del funcionamiento ofensivo del equipo. La posible recuperación del mediocampista español es una de las incógnitas que rodean el partido de vuelta.

Al respecto, Nicolás Sánchez explicó que el equipo debe estar preparado para competir independientemente de las ausencias. El técnico considera que el grupo mostró una buena respuesta colectiva pese a no contar con uno de sus jugadores más determinantes en el mediocampo.

“Tenemos que aprender a jugar sin Sergio, esperamos tenerlo pronto. Mientras tanto, el equipo dio la cara, para mí es una buena señal de no depender de un jugador para ganar un partido. A pesar de que no se consiguió, hoy el equipo respondió y me da mucha alegría y confianza”, afirmó.

Monterrey deberá ahora concentrarse en el partido de vuelta, donde buscará revertir la serie ante Cruz Azul. El desafío no será sencillo, pero dentro del plantel existe la convicción de que todavía hay margen para cambiar la historia de la eliminatoria.

