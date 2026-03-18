Nicolás Sánchez no pone excusas tras la eliminación de Monterrey en la CONCACAF

Los Rayados de Monterrey han firmado el primer fracaso del semestre. Los del norte del país han quedado fuera de la CONCACAF Liga de Campeones. El conjunto regio no fue capaz de remontarle la serie a Cruz Azul, siendo la dura caída en la ida dentro del Estadio BBVA, el factor clave de la llave.

Luego de la dura caída para el cuadro regio, el técnico en turno, Nicolás Sánchez dio la cara y rompió el silencio. El argentino afirma que si bien el resultado no ha sido el esperado por nadie en el entorno del club, a su entender, no es un fracaso para Monterrey.

Sobre los más de 10 jugadores lesionados, dijo que no es excusa porque le da oportunidad a jugadores que no tienen tantos minutos de manera regularhttps://t.co/BS7wciUdaH — El Heraldo de Puebla (@HeraldoPue) March 18, 2026

Lo que menos se respira en el vestidor son aires de fracaso. Claramente hay tristeza porque queríamos seguir, pero entendiendo como venía la mano y la cosa, nosotros nos centramos en competir, en el nivel de la competencia, lo que están haciendo los jugadores, están elevando el nivel de competencia cada partido. Nicolás Sánchez

Sánchez afirmó que el equipo está muy tocado, no sólo en lo emocional, sino en lo físico. El plantel cuenta con un listado de más de 10 lesionados, factor que los está llevando al límite tanto en el torneo local, como ahora, en la competición internacional.

Cruz Azul v CF Monterrey - CONCACAF Champions Cup 2026 | Hector Vivas/GettyImages

Más allá de este factor que no es menor en el complejo estado del Monterrey, Sánchez fue contundente al afirmar que "no es una excusa" para justificar la caída de los Rayados.

Es tiempo para que el cuadro norteño cambie página de forma inmediata. Con la caída en CONCACAF, el club está más obligado que nunca a ganar el título de Liga MX en mayo.

Lo anterior no va a ser nada sencillo. Pues el club no está ni cerca de ser contendiente hoy mismo a la corona. Incluso, en este punto de la temporada ni siquiera están en zona de liguilla, hecho que deben remediar en un abrir y cerrar de ojos.

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