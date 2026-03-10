La derrota de Monterrey ante Tigres en una nueva edición del clásico regio dejó sensaciones amargas dentro del conjunto albiazul. Tras el partido, el técnico interino Nicolás Sánchez compareció ante los medios con un discurso autocrítico, aunque también firme en la defensa del trabajo realizado por su equipo.

El estratega argentino reconoció que la caída duele profundamente por tratarse del rival directo de la ciudad. Sin embargo, evitó buscar excusas externas y señaló que el equipo deberá reaccionar de inmediato, pues el calendario del futbol mexicano obliga a levantar la cabeza rápidamente después de cada resultado adverso.

“Elegí lo mejor que tenía, el planteamiento fue adecuado”



🗣️ Nico Sánchez, técnico de Rayados. #ligamx #rayados pic.twitter.com/wVj3dPAdNf — RG La Deportiva (@rg690) March 8, 2026

“Es lo que es. No estamos para buscar excusas ni lamentarnos. Nos duele porque nos vamos sin nada, pero sabíamos que era una tarea difícil. Esta liga siempre da revancha rápido y ahora me toca hablar con los muchachos para levantarlos y preparar lo que viene”, expresó Sánchez.

El entrenador también analizó el desarrollo táctico del encuentro y defendió su planteamiento inicial. A pesar del resultado adverso, el técnico sostuvo que el plan de juego fue el adecuado considerando el momento que vive el equipo y las piezas disponibles dentro del plantel.

“No hay nada que esconder. Para mí el planteamiento fue el indicado para el momento que estamos viviendo. Elegí lo mejor que tenía con los jugadores disponibles y la idea nunca fue venir a buscar un punto o a no perder”, explicó el estratega albiazul.

Sánchez agregó que el duelo fue particularmente cerrado debido a que ambos equipos se conocen muy bien y preparan con detalle cada edición del clásico. Por ello, el marcador terminó definiéndose en los últimos instantes del encuentro.

Tigres UANL v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El técnico también hizo referencia al contexto que atraviesa el equipo en el torneo, reconociendo que Monterrey no ha mostrado la regularidad esperada. Aun así, dejó claro que confía plenamente en la capacidad del grupo para revertir la situación.

“A todos nos duele, pero tenemos un plantel de mucha jerarquía y experiencia. Ya hemos vivido momentos difíciles antes y sabemos que hay una sola manera de salir: hacernos fuertes desde el día a día”, señaló el entrenador.

Para Sánchez, la clave estará en mantener la unión dentro del grupo y reforzar la confianza interna del vestidor. El técnico considera que la calidad humana y futbolística del plantel es suficiente para superar este momento complicado dentro del campeonato.

“Confío plenamente en el plantel y en la gente que tenemos. Por la clase de personas que son, estoy seguro de que vamos a salir adelante y volver a ser un equipo fuerte”, concluyó el técnico interino de Rayados tras la derrota en el clásico regio.