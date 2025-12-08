''No hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él'', declara David Beckham sobre Lionel Messi
El cariño de Lionel Messi por el Barcelona sigue siendo un hilo que no se rompe, ni siquiera después de conquistar la MLS Cup con el Inter Miami. Ese amor profundo fue confirmado por alguien con autoridad para decirlo: David Beckham.
“Me gustaría que Messi viviera en Miami después de retirarse. Pero Leo me dijo que solo piensa en vivir cerca del Camp Nou. No hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él. Se le ve el logo del Barça en la pierna e incluso en su botella de agua”, confesó tras el triunfo 3-1 sobre el Vancouver Whitecaps. Y lo dijo con una mezcla de respeto y admiración, como quien reconoce que hay afectos que trascienden contratos, títulos, incluso fronteras. Messi no oculta de dónde viene ni a quién le debe gran parte de su historia. Y al mismo tiempo, ha sabido escribir un nuevo capítulo brillante en Estados Unidos.
Porque si algo ha demostrado el astro argentino en su corto tiempo en el Inter Miami, es una capacidad única para transformar proyectos Desde su llegada, el club dejó de ser una franquicia en construcción para convertirse en un aspirante real, competitivo y con identidad. Su influencia se nota en la cancha, en el vestidor y en la tribuna. Cada partido se convirtió en un evento y cada toque, en una obligación de mirar.
La conquista de la MLS Cup confirma que el impacto de Messi fue inmediato. Junto a veteranos como Jordi Alba y Sergio Busquets —quienes disputaron su último duelo profesional—, logró que Miami dejara de soñar y empezara a ganar.
Beckham también aprovechó para recordar el camino recorrido. “Pasé muchas noches sin dormir”, admitió, al hablar de su apuesta por el Inter Miami. Pero el esfuerzo rindió frutos: “Siempre creí en Miami… libertad para soñar”. Ese lema hoy tiene forma de trofeo, de proyecto sólido y de un 10 que, aunque sueñe con Barcelona, ha encontrado en Miami un lugar donde su magia también hace hogar.
