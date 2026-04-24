''No saben ni entienden de fútbol'', explota Arbeloa contra el árbitro tras empate entre el Betis y el Real Madrid

El viernes 24 de abril del 2026, el Real Madrid visitó al Betis de Sevilla, para el partido correspondiente a la jornada número 33 por LaLiga, y el encuentro acabó 1-1. Los merengues se habían puesto al frente en el marcador al minuto 17, con gol de Vinícius Junior. Sin embargo, en la agonía del compromiso, el Betis lo empató por conducto de Héctor Bellerín.

Con este resultado, el Real Madrid se queda con 74 unidades en el segundo lugar de la tabla general. Si el FC Barcelona vence el día de mañana al conjunto del Getafe, le sacaría 11 puntos de ventaja. Una diferencia que podría volverse inalcanzable para los merengues en la próxima edición del super clásico español.

Álvaro Arbeloa sabe que las cosas están cada vez de mal en peor y que su continuidad en el banquillo blanco pende de un hilo. Por ello, se le vio tenso en conferencia de prensa posterior al empate a uno ante el Betis de Sevilla, en donde criticó con todo al arbitraje.

Mucha gente... sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones no saben ni entienden. Está claro que nos llevamos otra decepción en los últimos minutos, como nos ha pasado ya muchas otras veces. Un resultado que creo que no merecíamos porque hemos tenido ocasiones. También un penalti muy claro en la primera parte, que yo creo que podíamos haber cerrado el partido. Para mí, un penalti clarísimo con la mano abierta, que no está ni pegada al cuerpo, en un tiro de Brahim. No sé mucho más que ver en una jugada muy clara. Igual que en la última, cuando Ferland tiene ganada la posición, a nada que te agarren un poco o que te toquen un poco el brazo... Para mí es algo muy básico en el mundo del fútbol, pero no es la primera vez que nos pasa algo así y creo que son dos decisiones que marcan mucho el partido. Álvaro Arbeloa

Real Betis V Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Respecto al cambio solicitado en los minutos finales por parte del astro francés, Kylian Mbappé, el técnico Álvaro Arbeloa declaró lo siguiente:

No sé, no tengo ni idea. Tenía molestias y vamos a ver estos días cómo evoluciona. Álvaro Arbeloa

Real Betis V Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Cuando le preguntaron cuál ha sido la razón de las recientes derrotas, las cuales podrían costarle el título de LaLiga, ya que el FC Barcelona podría sacarle 11 puntos de ventaja si gana su próximo compromiso, el aún estratega del Real Madrid dio una respuesta que aumentó todavía más las críticas en su contra:

Si tuviésemos una razón clara, lo corregiríamos. Cuando vas con resultados tan justos, tan apretados, normalmente pueden suceder situaciones de este tipo y está claro que tampoco estamos teniendo mucha suerte. Álvaro Arbeloa.

Ya para finalizar, se le cuestionó acerca de la ausencia de Dani Ceballos en la convocatoria para este importante compromiso, y su respuesta, de nueva cuenta, fue tajante y fría, reflejando la tensión sufrida en los últimos meses.

Traigo siempre a los que considero oportuno Álvaro Arbeloa.

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