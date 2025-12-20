“No voy a estar en un lugar donde no me quieren”, compartió Javier Aquino sobre su repentina salida de Tigres

Uno de los históricos de los Tigres dice adiós al club. Se trata de Javier Aquino, quien vivió su último torneo como felino en este Apertura 2025, de la Liga MX, donde no pudieron consagrarse como campeones tras haber caído en la tanda de penales frente al actual monarca Toluca.

Sorpresivamente este sábado, el extremo izquierdo, convertido en lateral derecho durante sus últimos torneos con los regios, subió un video en sus redes sociales para dar a conocer su partida de la institución, ya que la directiva optó por darle las gracias y no dejarlo continuar en sus filas, algo que lo dejó dolido porque siempre se entregó al cien por ciento a los colores del club.



“Todos han sido una parte importante de mi carrera, de mi vida. Así es la vida. Soy una persona que me gusta luchar por mis derechos y también por los demás. Si la vida permite estaré ahí diciéndoles adiós. Si las personas que manejan el club no quieren que esté ahí tampoco voy a estar en un lugar donde no me quieren”, comentó entre lágrimas el dos veces mundialista.

“Sé que el club en algún punto va a agradecerme o algo pero quería hacerlo yo. La gente que me apoya. Siempre fue honesto, humilde, responsable con los colores. Simplemente eso, las formas cuentan y cuentan mucho. Me voy hoy, estoy con la capacidad de decirles que el final contra Toluca fue mi último partido con el club, mi último baile, mi último momento y me hubiera gustado disfrutarlo de diferente forma porque amo mucho al club. Les agradezco todo, no me deben nada, la directiva, cuerpo técnico, nadie me debe nada, ustedes me han dado todo”, añadió el formado en Cruz Azul.



Sobre este suceso, el periodista Pello Maldonado publicó en sus redes sociales que el oaxaqueño estaba dispuesto a aceptar la reducción del 75 por ciento de su salario, pero al final, la directiva regia decidió retirar la oferta.

A Javier Aquino le tocó vivir la época dorada de la U de Nuevo León, militando del 20215 al 2025, adjudicándose cinco Ligas MX, una Copa Campeones CONCACAF, cuatro Campeón de Campeones y dos Campeones Cup.



Hasta ahora, Tigres no se ha pronunciado sobre el video compartido por el futbolista, pero se espera que en las próximas horas comente sobre lo ocurrido.