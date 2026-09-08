Nominados al Balón de Oro 2026: Yamal, Messi, Mbappé y la lista completa
La premiación al mejor futbolista del mundo durante un año está a punto de llevarse a cabo. El Balón de Oro 2026 será entregado al que para los periodistas y colegas tuvo el mejor desempeño y mostró todo su talento durante las competencias tanto de clubes, como en el Mundial.
Entre los nominados destacan nombres como Jude Bellingham, Lamine Yamal, Erling Haaland, entre otros. Sin embargo, los grandes favoritos parecen ser Harry Kane y Kilian Mbappé.
Sumando a esto, también hubo algunas sorpresas en esta lista, como la inclusión de Sadio Mané, Ferran Torres, por su gol en la final ante Argentina, o el mexicano Julián Quiñones.
La lista completa de nominados al Balón de Oro 2026
Jugador
Club
Posición
País
Jude Bellingham
Real Madrid
Mediocampista
Inglaterra
Pau Cubarsí
Barcelona
Defensa central
España
Marc Cucurella
Real Madrid
Lateral izquierdo
España
Ousmane Dembélé
PSG
Delantero
Francia
Luis Díaz
Bayern Múnich
Delantero
Colombia
Bruno Fernandes
Manchester United
Mediocampista
Portugal
Erling Haaland
Manchester City
Delantero
Noruega
Gabriel
Arsenal
Defensa central
Brasil
Harry Kane
Bayern Múnich
Delantero
Inglaterra
Achraf Hakimi
PSG
Lateral derecho
Marruecos
Lamine Yamal
Barcelona
Delantero
España
Khvicha Kvaratskhelia
PSG
Delantero
Georgia
Marquinhos
PSG
Defensa central
Brasil
Sadio Mané
Al Nassr
Delantero
Senegal
Lautaro Martínez
Inter de Milán
Delantero
Argentina
Kylian Mbappé
Real Madrid
Delantero
Francia
Nuno Mendes
PSG
Lateral izquierdo
Portugal
Lionel Messi
Inter Miami
Delantero
Argentina
Michael Olise
Bayern Múnich
Mediocampista
Francia
Joao Neves
PSG
Mediocampista
Portugal
Willian Pacho
PSG
Defensa central
Ecuador
Julian Quiñones
Al Qadsiah
Delantero
México
Rodri
Barcelona
Mediocampista
España
Declan Rice
Arsenal
Mediocampista
Inglaterra
Dayot Upamecano
Bayern Múnich
Defensa central
Francia
William Saliba
Arsenal
Defensa central
Francia
Ferran Torres
PSG
Delantero
España
Fabián Ruiz
PSG
Mediocampista
España
Vitinha
PSG
Mediocampista
Portugal
Vinícius Jr.
Real Madrid
Delantero
Brasil
Por segundo año consecutivo, el Paris Saint Germain domina la lista con 10 futbolistas incluidos. Esto viene gracias al bicampeonato en la Champions League, además de figuras españolas en la justa mundialista como Ferran o Ruiz, que fueron claves.
Aunado a esto, por el lado latinoamericano, hay tres brasileños, dos argentinos, un ecuatoriano, un mexicano y un colombiano entre los nominados.
¿Qué período se juzga para entregar el Balón de Oro 2026?
La del 2026 será la quinta edición en la que los premios de la tradicional gala se entregarán en función al rendimiento del año futbolístico. Es decir, las fechas a considerar son del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026.
¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2026?
La ceremonia se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra. Esta será la tercera ocasión que se celebra fuera de Francia desde la creación del premio, en 1956, sumándose a las ediciones entre 2010 y 2015 en Zúrich, Suiza, cuando el galardón se unificó con el premio al jugador del año de la FIFA.
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Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.