Nominados al Balón de Oro 2026: Yamal, Messi, Mbappé y la lista completa

La premiación al mejor futbolista del mundo durante un año está a punto de llevarse a cabo. El Balón de Oro 2026 será entregado al que para los periodistas y colegas tuvo el mejor desempeño y mostró todo su talento durante las competencias tanto de clubes, como en el Mundial.

Entre los nominados destacan nombres como Jude Bellingham, Lamine Yamal, Erling Haaland, entre otros. Sin embargo, los grandes favoritos parecen ser Harry Kane y Kilian Mbappé.

Sumando a esto, también hubo algunas sorpresas en esta lista, como la inclusión de Sadio Mané, Ferran Torres, por su gol en la final ante Argentina, o el mexicano Julián Quiñones.

La lista completa de nominados al Balón de Oro 2026

Jugador Club Posición País Jude Bellingham Real Madrid Mediocampista Inglaterra Pau Cubarsí Barcelona Defensa central España Marc Cucurella Real Madrid Lateral izquierdo España Ousmane Dembélé PSG Delantero Francia Luis Díaz Bayern Múnich Delantero Colombia Bruno Fernandes Manchester United Mediocampista Portugal Erling Haaland Manchester City Delantero Noruega Gabriel Arsenal Defensa central Brasil Harry Kane Bayern Múnich Delantero Inglaterra Achraf Hakimi PSG Lateral derecho Marruecos Lamine Yamal Barcelona Delantero España Khvicha Kvaratskhelia PSG Delantero Georgia Marquinhos PSG Defensa central Brasil Sadio Mané Al Nassr Delantero Senegal Lautaro Martínez Inter de Milán Delantero Argentina Kylian Mbappé Real Madrid Delantero Francia Nuno Mendes PSG Lateral izquierdo Portugal Lionel Messi Inter Miami Delantero Argentina Michael Olise Bayern Múnich Mediocampista Francia Joao Neves PSG Mediocampista Portugal Willian Pacho PSG Defensa central Ecuador Julian Quiñones Al Qadsiah Delantero México Rodri Barcelona Mediocampista España Declan Rice Arsenal Mediocampista Inglaterra Dayot Upamecano Bayern Múnich Defensa central Francia William Saliba Arsenal Defensa central Francia Ferran Torres PSG Delantero España Fabián Ruiz PSG Mediocampista España Vitinha PSG Mediocampista Portugal Vinícius Jr. Real Madrid Delantero Brasil

Por segundo año consecutivo, el Paris Saint Germain domina la lista con 10 futbolistas incluidos. Esto viene gracias al bicampeonato en la Champions League, además de figuras españolas en la justa mundialista como Ferran o Ruiz, que fueron claves.

Aunado a esto, por el lado latinoamericano, hay tres brasileños, dos argentinos, un ecuatoriano, un mexicano y un colombiano entre los nominados.

¿Qué período se juzga para entregar el Balón de Oro 2026?

La del 2026 será la quinta edición en la que los premios de la tradicional gala se entregarán en función al rendimiento del año futbolístico. Es decir, las fechas a considerar son del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026.

¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2026?

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra. Esta será la tercera ocasión que se celebra fuera de Francia desde la creación del premio, en 1956, sumándose a las ediciones entre 2010 y 2015 en Zúrich, Suiza, cuando el galardón se unificó con el premio al jugador del año de la FIFA.