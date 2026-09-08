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Sports Illustrated

Nominados al Balón de Oro 2026: Yamal, Messi, Mbappé y la lista completa

El próximo 26 de octubre conoceremos al ganador de este galardón individual.
Miguel Delucio|
Andriy Shevchenko Brings The Ballon d’Or To Ukraine
Andriy Shevchenko Brings The Ballon d’Or To Ukraine | Global Images Ukraine/GettyImages

La premiación al mejor futbolista del mundo durante un año está a punto de llevarse a cabo. El Balón de Oro 2026 será entregado al que para los periodistas y colegas tuvo el mejor desempeño y mostró todo su talento durante las competencias tanto de clubes, como en el Mundial.

Entre los nominados destacan nombres como Jude Bellingham, Lamine Yamal, Erling Haaland, entre otros. Sin embargo, los grandes favoritos parecen ser Harry Kane y Kilian Mbappé.

Sumando a esto, también hubo algunas sorpresas en esta lista, como la inclusión de Sadio Mané, Ferran Torres, por su gol en la final ante Argentina, o el mexicano Julián Quiñones.

La lista completa de nominados al Balón de Oro 2026

Jugador

Club

Posición

País

Jude Bellingham

Real Madrid

Mediocampista

Inglaterra

Pau Cubarsí

Barcelona

Defensa central

España

Marc Cucurella

Real Madrid

Lateral izquierdo

España

Ousmane Dembélé

PSG

Delantero

Francia

Luis Díaz

Bayern Múnich

Delantero

Colombia

Bruno Fernandes

Manchester United

Mediocampista

Portugal

Erling Haaland

Manchester City

Delantero

Noruega

Gabriel

Arsenal

Defensa central

Brasil

Harry Kane

Bayern Múnich

Delantero

Inglaterra

Achraf Hakimi

PSG

Lateral derecho

Marruecos

Lamine Yamal

Barcelona

Delantero

España

Khvicha Kvaratskhelia

PSG

Delantero

Georgia

Marquinhos

PSG

Defensa central

Brasil

Sadio Mané

Al Nassr

Delantero

Senegal

Lautaro Martínez

Inter de Milán

Delantero

Argentina

Kylian Mbappé

Real Madrid

Delantero

Francia

Nuno Mendes

PSG

Lateral izquierdo

Portugal

Lionel Messi

Inter Miami

Delantero

Argentina

Michael Olise

Bayern Múnich

Mediocampista

Francia

Joao Neves

PSG

Mediocampista

Portugal

Willian Pacho

PSG

Defensa central

Ecuador

Julian Quiñones

Al Qadsiah

Delantero

México

Rodri

Barcelona

Mediocampista

España

Declan Rice

Arsenal

Mediocampista

Inglaterra

Dayot Upamecano

Bayern Múnich

Defensa central

Francia

William Saliba

Arsenal

Defensa central

Francia

Ferran Torres

PSG

Delantero

España

Fabián Ruiz

PSG

Mediocampista

España

Vitinha

PSG

Mediocampista

Portugal

Vinícius Jr.

Real Madrid

Delantero

Brasil

Por segundo año consecutivo, el Paris Saint Germain domina la lista con 10 futbolistas incluidos. Esto viene gracias al bicampeonato en la Champions League, además de figuras españolas en la justa mundialista como Ferran o Ruiz, que fueron claves.

Aunado a esto, por el lado latinoamericano, hay tres brasileños, dos argentinos, un ecuatoriano, un mexicano y un colombiano entre los nominados.

¿Qué período se juzga para entregar el Balón de Oro 2026?

La del 2026 será la quinta edición en la que los premios de la tradicional gala se entregarán en función al rendimiento del año futbolístico. Es decir, las fechas a considerar son del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026.

¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2026?

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra. Esta será la tercera ocasión que se celebra fuera de Francia desde la creación del premio, en 1956, sumándose a las ediciones entre 2010 y 2015 en Zúrich, Suiza, cuando el galardón se unificó con el premio al jugador del año de la FIFA.

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Published | Modified
Miguel Delucio
MIGUEL DELUCIO

Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.

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