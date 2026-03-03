Noriega asume la crisis en Monterrey y confirma interinato de Nicolás Sánchez

José Antonio Noriega compareció tras el despido de Domenec Torrent y asumió públicamente la responsabilidad por el presente de Monterrey. El directivo reconoció el bajo rendimiento y la distancia entre expectativas y realidad, en un mensaje dirigido a la afición y al entorno institucional.

“Establecer con mucha claridad que estamos en deuda con nosotros mismos y con nuestra gente. Este club, con el plantel que tenemos, debe ocupar puestos en lo alto de la tabla y hoy claramente no estamos”, expresó Noriega, marcando autocrítica y exigencia inmediata.

El dirigente subrayó que la responsabilidad es compartida y no exclusiva del entrenador saliente. “Somos todos culpables, por eso estamos dando la cara. Directiva, cuerpo técnico y jugadores; los números muestran que nos hemos equivocado y estamos lejos de lo que pretendemos”, añadió.

En su exposición, dejó claro que el proceso no puede depender de un solo nombre. Aceptó que el proyecto no dio los resultados esperados y que la institución necesita recomponer rumbo, identidad y competitividad para volver a los estándares históricos del club.

Respecto al nuevo cuerpo técnico, confirmó que Nicolás Sánchez asumirá como entrenador interino. “Estará acompañado y agradecemos a Torrent por Vicente Espadas. El preparador físico accedió quedarse y tuvo el permiso de Dome”, detalló sobre la transición inmediata.

Monterrey v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Noriega también anunció la incorporación de auxiliares con identidad rayada. “Tendrá tres auxiliares que embonan en esta necesidad; me refiero a Walter Erviti, referente del club, quien, siendo un DT de primera línea, aceptó ayudar a la institución para salir adelante”, explicó.

Además, confirmó el regreso de otro exjugador identificado con la institución. “También se incorpora Severo Meza, quien regresa a casa después de un periodo fuera, habiendo sido campeón. Conoce las exigencias y cómo llegar al destino que buscamos”, sentenció.

La directiva apuesta por un cuerpo técnico con sentido de pertenencia y conocimiento interno, mientras define el rumbo definitivo. Monterrey vive una etapa de reconstrucción inmediata, con la obligación de responder en el campo tras semanas de resultados adversos.

El mensaje fue claro: autocrítica, responsabilidad compartida y decisión de recomponer el camino. En un contexto de presión creciente, la dirigencia tomó postura pública y trazó la hoja de ruta para intentar revertir un presente que no corresponde a la jerarquía del plantel.