La clasificación de Noruega al Mundial 2026 marcará su vuelta a la máxima competencia de selecciones, a la cual no acudía desde el lejano Mundial de Francia 1998.

Pero que no haya dudas, la selección nórdica no solo estará en el torneo para completar los 48 equipos. Como diría el ícono de la MMA Conor McGregor, vienen a “tomar el control”… y las expectativas son altas por buenas razones

Con uno de los goleadores más letales del fútbol mundial, Erling Haaland, como referencia ofensiva, y jerarquía en toda la cancha, desde Martin Ødegaard manejando el mediocampo, pasando por Antonio Nusa desbordando por los laterales, hasta Julian Ryerson sosteniendo la defensa, el equipo de Ståle Solbakken se perfila como uno de los más interesantes de este torneo.

Norway v Switzerland - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

El desafío, sin embargo, no será sencillo. Le tocó un grupo exigente, con la presencia de la campeona del mundo en 2018, Francia, y de Senegal, finalista de la Copa Africana de Naciones 2025. Es una prueba dura, pero con Haaland en el ataque, todo parece posible.

Récord clasificatorio: 8V-0E-0D

Goles a favor / en contra: 37 / 5

Máximo goleador: Erling Haaland (16)

Máximo asistidor: Martin Ødegaard (7)

Solo dos equipos europeos ganaron todos los partidos de la etapa de eliminatorias al Mundial 2026: Noruega e Inglaterra.

Los noruegos no solo ganaron, arrasaron con todo a su paso. En un grupo compartido con Italia, Israel, Estonia y Moldavia, el conjunto noruego logró ocho triunfos en los que anotaron 37 goles, más que cualquier otro equipo europeo.

Haaland lideró la marca con 16 goles, el doble que cualquier otro jugador del continente, una contundente advertencia de lo que podremos ver de él en el torneo.

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El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO IRAK 16/6 Gillette Stadium SENEGAL 22/6 Metlife Stadium FRANCIA 26/6 Gillette Stadium

Entrenador: Ståle Solbakken

Norway v Switzerland - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Experiencia en copas del mundo: es el debut.

Tiempo dirigiendo al equipo: desde 2020.

Para los fans del futbol inglés, Ståle Solbakken es recordado por su breve, y poco exitoso, paso por el Wolverhampton Wanderers en el 2013, que terminó con su despido tras la eliminación en la FA Cup ante el modesto Luton Town de categorías inferiores. Los hinchas alemanes quizá recuerden una decepción similar durante su etapa en el FC Köln.

En suelo escandinavo, sin embargo, Ståle Solbakken mostró otra cara. Condujo al FC Copenhagen a ocho títulos de la Superliga Danesa en dos etapas altamente exitosas y, desde que asumió en Noruega en diciembre de 2020, transformó a la selección en un equipo sólido y competitivo, capaz de plantarse ante cualquiera

¿Cómo juega Noruega?

Formación preferida: 4-4-2.

Estilo: especialistas en el contraataque

Fortalezas: velocidad en las transiciones, solidez defensiva.

Debilidades: poca profundidad en el plantel, el arco.

Dirigidos por Solbakken, Noruega tiene un estilo de juego claramente definido. En esencia, su planteo, habitualmente un clásico 4-4-2, está construido sobre la solidez defensiva. Los laterales no se proyectan de forma constante, los mediocampistas de contención protegen a la defensa y el equipo se repliega de inmediato apenas pierde la posesión. Incluso sus figuras asumen ese compromiso, lo que convierte a Noruega en un rival muy difícil de desarticular.

Pero al recuperar la pelota, los nórdicos son sumamente veloces en la transición de defensa a ataque. Ya sea con un pase filtrado, un envío largo o laterales que cubren los espacios a máxima velocidad, puede pasar de defensa a ataque en cuestión de segundos y castigar antes de que el rival logre reorganizarse.

Para Ståle Solbakken, no se trata de individualidades, sino del funcionamiento colectivo. Un equipo en el que los once se mueven en perfecta sincronía.

Los jugadores a seguir

Factor X : un nombre que no necesita presentación. Erling Haaland es una máquina de hacer goles. Ya es el máximo goleador histórico de Noruega con apenas 25 años. En la clasificación al Mundial sumó 16 goles, el doble que cualquier otro jugador en Europa.

: un nombre que no necesita presentación. Erling Haaland es una máquina de hacer goles. Ya es el máximo goleador histórico de Noruega con apenas 25 años. En la clasificación al Mundial sumó 16 goles, el doble que cualquier otro jugador en Europa. Revelación: extremadamente talentoso, ambidiestro y capaz de jugar por ambos laterales, Antonio Nusa se ganó el apodo del “Neymar noruego” por su desequilibrio y creatividad. La joya de RB Leipzig fue una pesadilla para Italia durante las eliminatorias, un anticipo de lo que pueden esperar de él los rivales en la Copa del Mundo.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAY | ALBERTO PIZZOLI/GettyImages

¿Cómo será la equipación del equipo noruego?

Equipación de Noruega | Nik

Noruega llega a la Copa del Mundo con estilos muy distintos entre su camiseta titular y suplente.

La camiseta titular está inspirada en la de fines de los 90, con una bandera gigante en el pecho y un patrón de nudos nórdicos que recorre la cruz azul marino. La suplente, en cambio, apuesta por un diseño completamente negro, rompiendo con el tradicional blanco del equipo noruego.

Posible alineación titular

Posible XI de Noruega | FootballUser

Todo apunta a que Erling Haaland y Alexander Sørloth liderarán la delantera, combinando potencia física y definición. Una dupla difícil de contener para cualquier defensa.

Por las bandas, Antonio Nusa y Martin Ødegaard se vislumbran como titulares, aunque Ødegaard tenderá a cerrarse hacia el centro para asumir un rol más creativo. Detrás de ellos, los mediocentros defensivos Patrick Berg y Sander Berge serán clave para sostener el equipo compacto y disciplinado que propone Ståle Solbakken sin la pelota.

En defensa, Torbjørn Heggem perfila como acompañante de Kristoffer Ajer, con Julian Ryerson y David Møller Wolfe en los laterales, mientras que el experimentado Ørjan Nyland es el indiscutido dueño del arco.

Estado de forma actual

A finales del 2025, Noruega superó de local a Finlandia en un amistoso, pero luego no logró imponerse ante Nueva Zelanda, que vuelve al Mundial tras 16 años de ausencia.

El único amistoso posterior a las Eliminatorias terminó en una derrota 2 a 1 frente a Países Bajos. Si bien el rendimiento no fue convincente, hay que destacar que el equipo no contó ni con Haaland ni con Ødegaard, y que Ståle Solbakken optó por un planteo táctico más experimental que lo habitual.

¿Qué podemos esperar de la afición noruega?

Quizás sea por el frío extremo al que están acostumbrados lo que los mantiene en constante movimiento, o simplemente por pura pasión, pero los hinchas noruegos siempre muestran una energía inagotable.

Entre saltos, cánticos e incluso bengalas, aunque estas, claro, no van a estar permitidas en Norteamérica, los hinchas nórdicos aportan una energía única en cada partido.

Norway v Switzerland - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Se esperan gorros vikingos por doquier y una gran presencia en las tribunas, en línea con el crecimiento de la popularidad tanto de la selección como del fútbol local en los últimos años.

Lo que el país espera

Se podría pensar que después de años de ausencia en Mundiales las expectativas de los hinchas noruegos sean bajas, pero este no es el caso.

Después de la clasificación, los jugadores fueron recibidos con una ovación de más de 50 mil hinchas, con sus bufandas al viento, en una escena sumamente emotiva que revela el nivel de ilusión puesto en esta Copa. Con tanto talento en la cancha, cualquier resultado diferente a avanzar en la competencia generará una desilusión en los noruegos.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Austria.

Un dato que define a Noruega: marcaron más goles que cualquier otro equipo europeo en las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026

Si las cosas van mal: grandes nombres como Haaland y Ødegaard serán el blanco de las críticas.

¿Qué dirán todos si Noruega queda eliminada pronto? Haalanda no es tan bueno como Mbappé

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