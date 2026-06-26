Noruega vs Francia - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido

El partido entre Noruega y Francia prometía ser uno de los encuentros más emocionantes de la fase de grupos del Mundial. Tras las dos primeras fechas, el pronóstico se ha cumplido ya que ambos equipos pelearán por el liderato del Grupo I.

La primera Copa del Mundo de Noruega desde 1998 ha sido un éxito rotundo, con victorias consecutivas sobre Irak y Senegal que confirman su pase a la fase eliminatoria. Erling Haaland ha estado a la altura de las expectativas con dos dobletes consecutivos, mientras que el equipo, con una clara vocación ofensiva, anotó siete goles contra sus dos primeros rivales.

Kylian Mbappé ha demostrado una brillantez similar con Francia , que también ya está clasificada para la siguiente ronda, con cuatro goles en victorias contundentes que actualmente mantienen a Les Bleus líderes del Grupo I por diferencia de goles. Esto significa que un empate en el Gillette Stadium sería suficiente para mantener el primer puesto y, en teoría, asegurar un sorteo más sencillo para los dieciseisavos de final y la siguiente ronda.

Didier Deschamps no estará presente , pero su equipo es el claro favorito para el encuentro del jueves, y sigue demostrando ser uno de los principales aspirantes al trofeo. Sin embargo, no hay que subestimar a Noruega, que cuenta con el potencial ofensivo necesario para lograr una victoria que la colocaría en la cima de la clasificación.

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