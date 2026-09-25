Noruega vs Portugal: previa, predicciones y alineaciones

La Nations League comenzó y ya se disputaron los primeros partidos. El camino al título es largo y complicado, como demuestra la fecha 2, que enfrentará a Noruega y Portugal en Oslo este domingo. Los noruegos llegan luego de ganarle 3-2 a Dinamarca en un partidazo, y los lusos vencieron por la mínima a Gales en el estreno de Jorge Jesus como entrenador. Esto recién empieza y los dos buscarán mantener el puntaje perfecto dentro del grupo.

A continuación, todo lo que tenes que saber para este partido de la Nations League.

Pronóstico SI Fútbol

Noruega y Portugal llegan con tres puntos cada uno y buscarán estirar la ventaja. Erling Haaland viene de marcar un doblete contra Dinamarca y en total hicieron tres, pero también recibieron dos. Portugal, por su parte, terminó ganando 1-0 a pesar de dominar casi todo el partido. Por eso, los dos ataques posiblemente tengan sus oportunidades de marcar y los puntos podrían repartirse.

Noruega 2-2 Portugal

¿A qué hora se juega Noruega vs Portugal?

Ciudad: Oslo, Noruega

Estadio: Ullevaal Stadion

Fecha: domingo 27 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Noruega y Portugal

Noruega: 0

0 Empates : 0

: 0 Portugal: 1

Último partido entre ambos: 29/5/2016 - Portugal 3-0 Noruega - Amistosos Internacionales

Últimos 5 partidos

Noruega Portugal Noruega 3-2 Dinamarca 24/9/2026 Portugal 1-0 Gales 24/9/2026 Noruega 1-2 Inglaterra 11/7/2026 Portugal 0-1 España 6/7/2026 Brasil 1-2 Noruega 5/7/2026 Portugal 2-1 Croacia 2/7/2026 Costa de Marfil 1-2 Noruega 30/6/2026 Colombia 0-0 Portugal 27/6/2026 Noruega 1-4 Francia 26/6/2026 Portugal 5-0 Uzbekistán 23/6/2026

¿Cómo ver Noruega vs Portugal por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ViX México Sky Sports Mexico, Sky+ España DAZN Spain, TDP, RTVE Play, Movistar+

Últimas noticias de Noruega

Stale Solbakken, Noruega | Marius Nordnes / Nordnes Foto/GettyImages

Noruega se quedó con un triunfo 3-2 contra Dinamarca. Oscar Bobb abrió el marcador a los 14 minutos luego de una asistencia de Martin Odegaard y, cuatro minutos después, Haaland amplió la ventaja con un pase de Antonio Nusa. Los daneses consiguieron igualarlo con goles de Mikkel Damsgaard y Rasmus Hojlund, hasta que el delantero del Manchester City volvió a aparecer a los 74 minutos para darle la victoria al equipo de Stale Solbakken.

El segundo tanto de Haaland llegó a partir de una jugada preparada en un córner entre Nusa, Odegaard y el delantero. El atacante fue inmediatamente a celebrar con Pal Fjelde, encargado de trabajar las acciones de pelota parada. "Hemos entrenado esa jugada, así que Pal se lleva el mérito. Fue una ejecución muy buena", expresó Solbakken post partido.

No todo es color de rosas, los nórdicos terminaron el partido con diez futbolistas por la expulsión de David Moller Wolfe en tiempo agregado, pero se quedaron con los tres puntos y eso es lo más importante.

Posible alineación de Noruega contra Portugal (4-3-3): Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, Fredrik Aursnes; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Oscar Bobb, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Últimas noticias de Portugal

Jorge Jesus, Portugal | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Portugal también empezó su participación en la Nations con una victoria. El conjunto de Jorge Jesus derrotó 1-0 a Gales en el Estadio José Alvalade gracias al gol de Joao Félix a los 22 minutos. Los lusos tuvieron la posesión durante la mayoría del encuentro, pero se quedaron con un solo tanto.

Cristiano Ronaldo fue titular y disputó 66 minutos. El capitán buscó su gol con siete remates y tuvo una oportunidad muy favorable al comienzo del segundo tiempo que terminó por encima del travesaño. Minutos después logró convertir, pero el VAR anuló la acción por fuera de juego. Gonçalo Ramos ingresó en su lugar en el complemento.

El encuentro también significó el debut oficial de Jorge Jesus al mando de Portugal. El técnico destacó especialmente el trabajo defensivo de sus dirigidos luego de conceder un remate al arco durante el partido. "Es importante no recibir goles. En lo que importa, que es la idea de juego del equipo, para ser el primer partido estuvimos bien", expresó el DT.

Posible alineación de Portugal contra Noruega (4-1-3-2): Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Pedro Neto; Rúben Neves; Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Félix Cristiano Ronaldo

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