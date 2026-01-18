“Nos faltó un poco más de temple. No es excusa, es un análisis”, dijo Nicolás Larcamón tras el triunfo de Cruz Azul

Cruz Azul estuvo cerca de hacer el ridículo frente al Puebla porque a pesar de su vasto dominio y de tener un hombre de más desde el minuto 10, no podía perforar las redes rivales hasta que el argentino José Paradela apareció al minuto 78 a pase del uruguayo Gabriel Fernández para poner el 1-0 que fue suficiente para llevarse los tres puntos en el Estadio Cuauhtémoc, en donde fungió de local para la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Apenas en los primeros minutos del choque, hubo una tarjeta roja para Fernando Monarrez tras una dura entrada sobre Erik Lira. El futbolista camotero llevaba la redonda, la cual se le adelantó, pero al intentar ir por ella le metió un fuerte planchazo al pivote, recibiendo de entrada el cartón amarillo. No obstante, tras ser llamado por el VAR, el silbante Mario Terrazas optó por mostrarle la roja.



Todavía en los minutos finales hubo un susto para los celestes porque se había marcado un penal a favor de La Franja tras una supuesta falta del argentino Gonzalo Piovi sobre el joven Eduardo Navarro, no obstante, desde el VAR le comentaron que no podía ser infracción porque el defensa jugó primero la pelota.



Luego de todas esas situaciones, el estratega argentino admitió que el receso ayudará a que mejore la condición de la cancha poblana, además de que espera que se consumen los fichajes que le faltan al club, entre ellos, el delantero colombiano Miguel Borja, al cual ya se le vio entrenando en La Noria, aparte resaltó que tuvieron muchas llegadas sin poder ser contundentes y que difícilmente podrá repetir un once titular en el torneo.

“Hay muchas cosas que resolvimos esta semana. Confío que esta cancha va a estar en mejores condiciones a lo que vimos esta semana. Me quedo mucho con esa expresión del equipo a lo largo de la semana, ahora pasamos esta primera semana. Tuvimos 34 tiros, un volumen de generación de situaciones, pero nos faltó un poco más de temple. No es una excusa, es un análisis. Es el tercer partido en siete días y los sacamos adelante”, comentó Larcamón.



“Creo que va a ser un semestre que va a ser difícil ver un once, vamos a tener que recurrir a la profundidad del equipo. Estamos en un momento donde se consumaron las salidas, pero todavía no las llegadas. El recambio tiene que ver con el jugador joven, no con el de experiencia que normalmente se maneja. Vamos a seguir construyendo ese desempeño y vamos a cerrar de mejor forma la fase regular. Entramos en ese receso que nos va a generar las llegadas que tenemos previstas y luego seguir ambicionando esta mejora”, finalizó.

La Máquina le dio salida al capitán uruguayo Ignacio Rivero, Ángel Sepúlveda, al argentino Lorenzo Faravelli y Carlos Vargas, además está cerca de concretar la partida del polaco Mateusz Bogusz, mientras la única alta ha sido el argentino Agustín Palavecino, a la espera de Miguel Borja.