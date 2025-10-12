''Nos vamos con vergüenza'', declara Javier Aguirre luego del 4-0 de Colombia sobre la selección de México

La selección mexicana de fútbol vivió una verdadera pesadilla en la cancha del AT&T Stadium, en Arlington, Texas, durante el partido amistoso que disputó ante la selección nacional de Colombia como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

La expectativa entre los aficionados era clara: se esperaba un partido complicado. Muchos veían a Colombia con mayores posibilidades de llevarse el triunfo. Sin embargo, ni siquiera los propios seguidores colombianos imaginaron que el encuentro terminaría siendo una auténtica fiesta para su equipo, que dominó de principio a fin.

Con un planteamiento sólido y aprovechando cada oportunidad, los dirigidos por Néstor Lorenzo supieron golpear en los momentos clave. El primer tanto llegó temprano, al minuto 16 de la primera mitad, cuando Jhon Lucumí abrió el marcador. Ya en la segunda parte, al minuto 56, Luis Fernando Díaz amplió la ventaja. Poco después, al 64, Jefferson Lerma marcó el tercero. Finalmente, Johan Carbonero puso el cuarto gol en el minuto 87, sellando una goleada contundente.

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

El 4-0 fue un golpe duro para el combinado mexicano, que no logró reaccionar ni encontrar respuestas dentro del campo. Esta derrota representa, hasta el momento, uno de los tropiezos más dolorosos en la tercera etapa de Javier 'el Vasco' Aguirre como director técnico del Tri.

Al término del compromiso, Aguirre ofreció declaraciones en las que reconoció el mal resultado y aceptó que hay mucho por corregir. El mensaje fue claro: el equipo no estuvo a la altura y se deberá trabajar intensamente para mejorar de cara a los próximos compromisos internacionales.

Esto fue lo que declaró el 'Vasco' al término del compromiso:

❌ NOS VAMOS COM VERGÜENZA.



Las declaraciones de Javier Aguirre, DT de la Selección Nacional Mexicana, tras caer 4-0 frente a Colombia en partido amistoso. 😓#TodoEsPosible pic.twitter.com/4EP9TdCLV1 — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) October 12, 2025

La goleada deja muchas dudas sobre el rendimiento del equipo en esta etapa de preparación. La selección mexicana tendrá que reponerse rápidamente si quiere llegar en buena forma al Mundial que se jugará en casa en 2026.

Por lo pronto, tendrá que meterse de lleno en el duelo amistoso que sostendrá ante la selección de Ecuador el próximo martes 14 de octubre, en la cancha del estadio Akron, en territorio mexicano.