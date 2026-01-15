Nottingham Forest vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Se han disputado 21 jornadas en la temporada 2025-2026 de la Premier League sin que el Arsenal pueda perder la cima, donde se encuentra con 49 unidades, luego de 15 victorias, cuatro empates y solamente dos derrotas. El conjunto londinense va que vuela para conquistar el cetro, pero debe mantener el ritmo si no quiere meterse en problemas y ver frustrado su sueño.



El siguiente compromiso de los Gunners es este sábado 17 de enero frente al Nottingham Forest, en The City Ground. Los Tricky Trees no están pasando por una buena campaña porque aparecen en el peldaño 16 con 21 puntos. Sumado a ello, vienen de recibir un duro golpe al ser eliminados de la FA Cup, luego de empatar 3-3 con el Wrexham en la Tercer Ronda, con un doblete de Callum Hudson-Odoi y una diana del brasileño Igor Jesus, cayendo 4-3 en la tanda de penales. Con respecto a la liga local, vienen de sumar de a tres al pegarle 1-2 al West Ham United, gracias al argentino Nicolás Domínguez y Morgan Gibbs-White.



Por otro lado, los Gunners también disputaron la FA Cup, avanzando a la siguiente fase tras remontar 1-4 al Portsmouth, que estaba sorprendiendo a los tres minutos con Colby Bishop, sin embargo, un triplete del brasileño Gabriel Martinelli y un autogol de Andre Dozzell pusieron fin a la tragedia. Entre semana, el equipo se midió al Chelsea en las semifinales de Ida de la Carabao Cup. Ya en la liga, el Liverpool le sacó el empate sin anotaciones en el Emirates Stadium.



Su último enfrentamiento culminó 3-0 a favor del Arsenal con doblete del español Martín Zubimendi y el sueco Viktor Gyökeres. Antes de eso, hubo otros tres triunfos para los Gunners (3-0, 1-2 y 2-1) por un empate (0-0).

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nottingham Forest vs Arsenal?

Ciudad: Nottingham, Inglaterra

Estadio: The City Ground

Fecha: sábado, 17 de enero

Horario: 12:30 horas (Estados Unidos), 11:30 h (México), 16:30 h (España)

¿Dónde se podrá ver el Nottingham Forest vs Arsenal?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos NBC Sports, USA Network DAZN México HBO Max, FOX Tubi España sin transmisión DAZN

Últimos cinco partidos

Nottingham Forest Arsenal Wrexham (4)3-3(3) Nottingham Forest

9/1/26 Portsmouth 1-4 Arsenal

11/1/26 West Ham United 1-2 Nottingham Forest

6/1/26 Arsenal 0-0 Liverpool

8/1/26 Aston Villa 3-1 Nottingham Forest

3/1/26 Bournemouth 2-3 Arsenal

3/1/26 Nottingham Forest 0-2 Everton

30/12/25 Arsenal 4-1 Aston Villa

30/12/25 Nottingham Forest 1-2 Manchester City 27/12/25 Arsenal 2-1 Brighton & Hove Albion

27/12/25

Últimas noticias del Nottingham Forest

El equipo busca un delantero tras la cesión del francés Arnaud Kalimuendo al Eintracht Frankfurt de Alemania, la baja del neozelandés Chris Wood y el futuro del nigeriano Taiwo Awoniyi en la incertidumbre debido a su falta de minutos.



Se están evaluando varios atacantes, entre ellos, el noruego Jorgen Strand Larsen, del Wolverhampton Wanderers, quien es la opción más destacada. Incluso se dice que los Wolves están dispuestos a entablar un acuerdo.



Otro que ha sido vinculado es el marroquí Youssef En-Nesyri, del Fenerbahce. NTV Sport informó que los Tricky Trees han presentado una oferta de cesión, aunque desde Turquía mencionan que el jugador prefiere un destino más cálido que Inglaterra.



Por último, The Athletic ha incluido al ucraniano Artem Dovbyk, de la AS Roma de Italia, y al iraní Mehdi Taremi, del Olympiacos de Grecia. Otros medios han incluido al irlandés Evan Ferguson, del Brighton & Hove Albion, y al italiano Lorenzo Lucca, del Napoli de Italia.

Jorgen Strand Larsen | Richard Martin-Roberts - CameraSport/GettyImages

Últimas noticias del Arsenal

Los Gunners también están en búsqueda de nuevas contrataciones y han puesto su mirada en una estrella emergente del Corinthians de Brasil. Se trata de Breno Bidon, centrocampista brasileño que se postula para cruzar el barco y unirse al conjunto londinense.



TNT Sports Brasil informó que El Timao ha realizado los sondeos iniciales por el sudamericano, sin embargo, el medio Globo Esporte compartió que el Manchester United también está en la puja.



Por otro lado, en la semana el técnico español Mikel Arteta adelantó que el italiano Riccardo Calafiori y el ecuatoriano Piero Hincapié continuaban lesionados.

Breno Bidon | Sports Press Photo/GettyImages

Posibles alineaciones

Nottingham Forest (4-2-3-1)

Portero: Matz Sels

Defensas: Morato Rodrigues, Jair Paula, Oleksandr Zinchenko, Nicolò Savona

Mediocampistas: James McAtee, Douglas Luiz, Dan Ndoye, Dilane Bakwa

Delanteros: Igor Jesús, Omari Hutchinson

Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 | Visionhaus/GettyImages

Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya

Defensas: Gabriel Magalhaes, William Saliba, Myles Lewis-Skelly, Jurriën Timber

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard

Delanteros: Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres

Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First Leg | Stuart MacFarlane/GettyImages

Pronóstico SI

Tal como lo han mostrado las estadísticas, el Arsenal parte como gran favorito para llevarse una nueva victoria y mantenerse en lo más alto de la tabla general. Hay altas posibilidades de que el Nottingham Forest se lleve una derrota en su propia casa, lo que los pondría aún más cerca de los puestos de descenso.

Nottingham Forest 2-4 Arsenal

