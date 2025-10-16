Nottingham Forest vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 8 de la Premier League abrirá el sábado 18 de octubre con el partido entre el Nottingham Forest y el Chelsea, equipos que hoy por hoy tienen dos historias totalmente opuestas. Dicho encuentro se llevará a cabo en The City Ground, lugar que no le siente nada mal a los ahora visitantes.
Con apenas tres campañas en la máxima categoría del futbol inglés, los Tricky Trees han disputado ocho encuentros frente a los Blues en diversas competiciones, derrotándolos únicamente una vez en la Jornada 4 de la temporada 2023/24, ahí el artífice del triunfo fue Anthony Elanga.
Sin embargo, en casa el Forest tiene tres enfrentamientos contra los londinenses, en donde han caído en dos ocasiones y han sacado solo un empate, estos tres partidos disputados en la Premier, sumado al mal paso actual del equipo, todo apunta a que este partido estará inclinado para los de Maresca.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nottingham Forest vs Chelsea?
Ciudad: Nottingham, Inglaterra
Fecha: sábado 18 de octubre
Horario: 07:35 (hora de EE.UU.), 05:35 horas (México), 13:35 horas (España)
Estadio: The City Ground
¿Cómo se podrá ver el Nottingham Forest vs Chelsea en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
NBC Sports, Universo y Telemundo
nbcsports.com, fuboTV y UniversoNOW
México
TNT Sports
TNT Go
España
DAZN España
Amazon Prime
Últimos cinco partidos del Nottingham Forest
Rival
Resultado
Competición
Newcastle
2-0 D
Premier League
FC Midtjylland
2-3 D
Europa League
Sunderland
0-1 D
Premier League
Real Betis
2-2 E
Europa League
Burnley
1-1 E
Premier League
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Liverpool
2-1 V
Premier League
Benfica
1-0 V
Champions League
Brighton
1-3 D
Premier League
Lincoln
1-2 V
EFL Cup
Manchester United
2-1 D
Premier League
Últimas noticias del Nottingham Forest
Pareciera que el futuro de Postecoglou como director técnico del Forest está en el aire y es que todo apunta a que si no logra sacar un buen resultado contra los Blues, podría dejar su puesto y cedérselo a Marco Silva, técnico del Fulham.
Últimas noticias del Chelsea
En las últimas semanas ha sonado la posible salida de Moisés Caicedo del Chelsea para incorporarse a las filas del París Saint Germain, pero al parecer esto está por desmoronarse y es que los Blues aumentaron a 300 millones de euros su cláusula de salida.
Posibles alineaciones
Nottingham Forest
Portero: Matz Sels
Defensas: Nicolo Savona, Jair Cunha, Nikola Mielkovic, Morato, Neco Williams
Centrocampistas: Ryan Yates, Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye
Delanteros: Chris Wood
Chelsea
Portero: Robert Sánchez
Defensas: Reece James, Josh Acheampong, Benoit Badiashille, Marc Cucurella
Centrocampistas: Pedro Neto, Malo Gusto, Moisés Caicedo, Alejandro Garnacho
Delanteros: Enzo Fernández, Joao Pedro
Pronóstico SI
Aunque es temprano en la temporada y todo apunta a que habrá modificaciones en el banquillo de los ahora locales, este partido está totalmente inclinado en favor de los dirigidos por Enzo Maresca.
Nottingham Forest 0-3 Chelsea
Más noticias sobre la Premier League
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.