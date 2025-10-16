Sports Illustrated Fútbol

Nottingham Forest vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El City Ground abre sus puertas para recibir este juego que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en esta Premier League 2025/26
Carlos Reyes|
Elliot Anderson of Nottingham Forest competes for the ball...
Elliot Anderson of Nottingham Forest competes for the ball... | SOPA Images/GettyImages

La Jornada 8 de la Premier League abrirá el sábado 18 de octubre con el partido entre el Nottingham Forest y el Chelsea, equipos que hoy por hoy tienen dos historias totalmente opuestas. Dicho encuentro se llevará a cabo en The City Ground, lugar que no le siente nada mal a los ahora visitantes.

Con apenas tres campañas en la máxima categoría del futbol inglés, los Tricky Trees han disputado ocho encuentros frente a los Blues en diversas competiciones, derrotándolos únicamente una vez en la Jornada 4 de la temporada 2023/24, ahí el artífice del triunfo fue Anthony Elanga.

Sin embargo, en casa el Forest tiene tres enfrentamientos contra los londinenses, en donde han caído en dos ocasiones y han sacado solo un empate, estos tres partidos disputados en la Premier, sumado al mal paso actual del equipo, todo apunta a que este partido estará inclinado para los de Maresca.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nottingham Forest vs Chelsea?

Ciudad: Nottingham, Inglaterra

Fecha: sábado 18 de octubre

Horario: 07:35 (hora de EE.UU.), 05:35 horas (México), 13:35 horas (España)

Estadio: The City Ground

¿Cómo se podrá ver el Nottingham Forest vs Chelsea en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

NBC Sports, Universo y Telemundo

nbcsports.com, fuboTV y UniversoNOW

México

TNT Sports

TNT Go

España

DAZN España

Amazon Prime

Últimos cinco partidos del Nottingham Forest

Rival

Resultado

Competición

Newcastle

2-0 D

Premier League

FC Midtjylland

2-3 D

Europa League

Sunderland

0-1 D

Premier League

Real Betis

2-2 E

Europa League

Burnley

1-1 E

Premier League

Últimos cinco partidos del Chelsea

Rival

Resultado

Competición

Liverpool

2-1 V

Premier League

Benfica

1-0 V

Champions League

Brighton

1-3 D

Premier League

Lincoln

1-2 V

EFL Cup

Manchester United

2-1 D

Premier League

Últimas noticias del Nottingham Forest

Pareciera que el futuro de Postecoglou como director técnico del Forest está en el aire y es que todo apunta a que si no logra sacar un buen resultado contra los Blues, podría dejar su puesto y cedérselo a Marco Silva, técnico del Fulham.

Últimas noticias del Chelsea

En las últimas semanas ha sonado la posible salida de Moisés Caicedo del Chelsea para incorporarse a las filas del París Saint Germain, pero al parecer esto está por desmoronarse y es que los Blues aumentaron a 300 millones de euros su cláusula de salida.

Posibles alineaciones

Nottingham Forest

Portero: Matz Sels

Defensas: Nicolo Savona, Jair Cunha, Nikola Mielkovic, Morato, Neco Williams

Centrocampistas: Ryan Yates, Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye

Delanteros: Chris Wood

Chelsea

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Reece James, Josh Acheampong, Benoit Badiashille, Marc Cucurella

Centrocampistas: Pedro Neto, Malo Gusto, Moisés Caicedo, Alejandro Garnacho

Delanteros: Enzo Fernández, Joao Pedro

Pronóstico SI

Aunque es temprano en la temporada y todo apunta a que habrá modificaciones en el banquillo de los ahora locales, este partido está totalmente inclinado en favor de los dirigidos por Enzo Maresca.

Nottingham Forest 0-3 Chelsea

Más noticias sobre la Premier League

Published | Modified
Carlos Reyes
CARLOS REYES

Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.

Home/Futbol