Nottingham Forest vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

La batalla por el título de la Premier League, así como por los puestos para ganar boletos a las competencias europeas internacionales continúan, lo que le da un sabor especial al campeonato inglés, el cual sigue liderando el Arsenal con 58 puntos, seguido del Manchester City con 53 y el Aston Villa con 50.



Con respecto al Liverpool, camina en el sexto peldaño con 42 unidades, quedándose fuera de la posibilidad de disputar la UEFA Champions League o la Europa League. Debido a esto, los Reds deben ir con todo para sacar el triunfo contra el Nottingham Forest, este domingo 22 de febrero.



Los dirigidos por el neerlandés Arne Slot ganaron la fecha anterior al imponerse de visita al Brighton & Hove Albion, gracias a la mínima del capitán neerlandés Virgil van Dijk, además entre semana golearon 3-0 al Sunderland en la cuarta ronda de la FA Cup.



En el caso de los Tricky Trees, en la semana golearon 0-3 al Fenerbahçe de Turquía en la ida de los Playoffs de la Europa League. Sobre el torneo local, igualaron sin anotaciones con el Wolverhampton. Tras esto, los pupilos del portugués Vítor Pereira quedaron en el puesto 17 de la tabla general, batallando todavía por la permanencia en la primera división.

¿A qué hora se juega el Nottingham Forest vs Liverpool?

Ciudad: Nottingham, Inglaterra

Estadio: The City Ground

Fecha: domingo, 22 de febrero

Hora: 09:00 h (EEUU ET), 08:00 h (México), 15 h (España)

Árbitro: Anthony Taylor

VAR:

Historial de enfrentamientos directos entre el Nottingham Forest y el Liverpool

Nottingham Forest: 2

Empate: 1

Liverpool: 2

Último partido entre ambos: 22/11/25 - Liverpool 0-3 Nottingham Forest – Premier League

Últimos 5 partidos

Nottingham Forest Liverpool Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest 19/2/26 Liverpool 3-0 Brigton & Hove Albion 14/2/26 Nottingham Forest 0-0 Wolverhampton Wanderers 11/2/26 Sunderland 0-1 Liverpool 11/2/26 Leeds United 3-1 Nottingham Forest 6/2/26 Liverpool 1-2 Manchester City 8/2/26 Nottingham Forest 1-1 Crystal Palace 1/2/26 Liverpool 4-1 Newcastle United 31/1/26 Nottingham Forest 4-0 Ferencvaros 29/1/26 Liverpool 6-0 FK Qarabag 28/1/26

¿Cómo ver el Nottingham Forest vs Liverpool por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos NBCSN, Peacock, SiriuxXM FC México FOX One España DAZN, DAZN1, Movistar+

Últimas noticias del Nottingham Forest

Tras apenas unos días con su nuevo equipo desde que se convirtió en el cuarto entrenador del club esta temporada, Vítor Pereira argumentó que no podía atribuirse ningún mérito por lo ocurrido en la ida de la Europa League.



“Jugamos con confianza e inteligencia. Para jugar en este estadio, necesitábamos ser valientes y jugar con coraje desde el primer minuto. Le pedí a mi equipo que enviara el mensaje de que pretendíamos ganar el partido desde el primer minuto”, comentó el entrenador.



Los Tricky Trees quieren triunfar en Europa, pero su prioridad es asegurar la permanencia en la Premier League, comenzando este domingo ante el Liverpool.

Vítor Pereira | Ritchie Sumpter/GettyImages

La posible alineación del Nottingham Forest (4-2-3-1): Stefan Ortega; Murillo Costa, Nikola Milenkovic, Neco Williams, Ola Aina; Elliot Anderson, Ibrahim Sangaré, Morgan Gibbs-White; Igor Jesús, Callum Hudson-Odoi; Omari Hutchinson.

Últimas noticias del Liverpool

Para este compromiso, Arne Slot reclutó a dos jugadores de la academia para entrenar con el primer equipo. Según ‘This is Anfield’, Josh Davidson y Terence Miles se incorporaron para reforzar las opciones defensivas tras las lesiones del norirlandés Conor Bradley, el neerlandés Jeremie Frimpong, el italiano Giovanni Leoni y el japonés Wataru Endo.



Davidson es un lateral derecho de 20 años que ha estado en el club desde los seis años, mientras Miles, de 21 años, funge en la misma posición, pero también puede desempeñarse como central. No obstante, ninguno sería convocado.



Por otro lado, el capitán Virgil van Dijk elogió a su compañero, el húngaro Dominik Szoboszlai, que ha tenido una gran campaña y que incluso ha sido habilitado como lateral derecho.



“Obviamente ha estado muy bien. También es un jugador que creo que todavía puede dar el siguiente paso en términos de ser un líder para este equipo. Comienza liderando con el ejemplo y eso es algo que ha hecho hasta ahora esta temporada, pero también en todo lo que lo rodea; aún hay margen de progreso y eso es algo bueno en mi opinión, así que ojalá sea muy importante en los próximos años en el Liverpool”, comentó el defensa.

Dominik Szoboszlai | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

La posible alineación del Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahim Konaté, Curtis Jones; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Federico Chiesa, Cody Gakpo, Mohamed Salah.

Pronóstico SI Fútbol

El Nottingham Forest no ha dejado escapar puntos en su casa durante sus últimos tres encuentros, por eso, sumado a que dio un gran juego en la Europa League, es posible que eviten quedarse sin puntos frente a un rival complicado como el Liverpool. Es posible que sea un duelo con muchos roces, por lo que hay posibilidades de ver un empate.

Nottingham Forest 1-1 Liverpool