Nottingham Forest vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 10 de la Premier League presenta un duelo de polos opuestos. El Nottingham Forest, que lucha por salir de la zona de descenso, recibe en el City Ground a un Manchester United que llega en plena racha y busca meterse en los puestos de Champions League.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nottingham Forest vs Manchester United?
- Ciudad: Nottingham, Inglaterra
- Fecha: sábado 1 de noviembre
- Horario: 11:00 (hora de EE.UU.), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)
- Estadio: City Ground
¿Cómo se podrá ver el Nottingham Forest vs Manchester United en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Universo
Amazon Prime, Peacock
México
Caliente TV, Amazon Prime
España
DAZN 2
DAZN, Movistar+
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Nottingham Forest
Rival
Resultado
Competición
Bournemouth
0-2 D
Premier League
Porto
2-0 V
Europa League
Chelsea
0-3 D
Premier League
Midtjylland
2-3 D
Premier League
Sunderland
0-1 D
Europa League
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Brighton
4-2 V
Premier League
Liverpool
2-1 V
Premier League
Sunderland
2-0 V
Premier League
Brentford
1-3 D
Premier League
Chelsea
2-1 V
Premier League
Últimas noticias del Nottingham Forest
El equipo de Nuno Espírito Santo llega con la soga al cuello. Se ubican en el puesto 18, en plena zona de descenso, con solo 5 puntos. Su último partido de liga fue una derrota 2-0 ante el Bournemouth.
Aunque a mitad de semana consiguieron un respiro moral al ganar 2-0 al Porto en la Europa League, su realidad en la Premier es crítica, con cuatro derrotas en sus últimos cinco juegos domésticos.
Últimas noticias del Manchester United
Los Red Devils de Rúben Amorim han encontrado su mejor forma. Llevan tres victorias consecutivas en la Premier League, incluyendo un triunfo de autoridad 1-2 en Anfield contra el Liverpool y una goleada 4-2 sobre el Brighton.
Ubicados en el sexto puesto con 16 puntos, una victoria en Nottingham es crucial para asaltar los puestos de Champions.
Posibles alineaciones
Nottingham Forest
- Portero: Matz Sels
- Defensas: Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams
- Centrocampistas: Douglas Luiz, Elliot Anderson
- Mediapuntas: Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi
- Delantero: Igor Jesus.
Manchester United
- Portero: Senne Lammens
- Defensas: Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw
- Centrocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo
- Mediapuntas: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo
- Delantero: Benjamin Sesko.
Pronóstico SI
El momento de forma lo dice todo. El Manchester United llega enrachado y con la mira puesta en los primeros cuatro lugares, mientras que el Forest no encuentra el rumbo en la liga. La diferencia de calidad y confianza es demasiado grande.
Nottingham Forest 0-3 Manchester United
Más noticias sobre la Premier League
