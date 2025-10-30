Nottingham Forest vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 10 de la Premier League presenta un duelo de polos opuestos. El Nottingham Forest, que lucha por salir de la zona de descenso, recibe en el City Ground a un Manchester United que llega en plena racha y busca meterse en los puestos de Champions League.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nottingham Forest vs Manchester United?

Ciudad : Nottingham, Inglaterra

: Nottingham, Inglaterra Fecha : sábado 1 de noviembre

: sábado 1 de noviembre Horario : 11:00 (hora de EE.UU.), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)

: 11:00 (hora de EE.UU.), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España) Estadio: City Ground

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Nottingham Forest vs Manchester United en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Universo Amazon Prime, Peacock México Caliente TV, Amazon Prime España DAZN 2 DAZN, Movistar+ Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Nottingham Forest

Rival Resultado Competición Bournemouth 0-2 D Premier League Porto 2-0 V Europa League Chelsea 0-3 D Premier League Midtjylland 2-3 D Premier League Sunderland 0-1 D Europa League

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición Brighton 4-2 V Premier League Liverpool 2-1 V Premier League Sunderland 2-0 V Premier League Brentford 1-3 D Premier League Chelsea 2-1 V Premier League

Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 | Carl Recine/GettyImages

Últimas noticias del Nottingham Forest

El equipo de Nuno Espírito Santo llega con la soga al cuello. Se ubican en el puesto 18, en plena zona de descenso, con solo 5 puntos. Su último partido de liga fue una derrota 2-0 ante el Bournemouth.

Aunque a mitad de semana consiguieron un respiro moral al ganar 2-0 al Porto en la Europa League, su realidad en la Premier es crítica, con cuatro derrotas en sus últimos cinco juegos domésticos.

Últimas noticias del Manchester United

Los Red Devils de Rúben Amorim han encontrado su mejor forma. Llevan tres victorias consecutivas en la Premier League, incluyendo un triunfo de autoridad 1-2 en Anfield contra el Liverpool y una goleada 4-2 sobre el Brighton.

Ubicados en el sexto puesto con 16 puntos, una victoria en Nottingham es crucial para asaltar los puestos de Champions.

Liverpool v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Posibles alineaciones

Nottingham Forest

Portero : Matz Sels

: Matz Sels Defensas : Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams

: Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams Centrocampistas : Douglas Luiz, Elliot Anderson

: Douglas Luiz, Elliot Anderson Mediapuntas : Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi

: Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi Delantero: Igor Jesus.

Manchester United

Portero : Senne Lammens

: Senne Lammens Defensas : Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw

: Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw Centrocampistas : Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo

: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo Mediapuntas : Matheus Cunha, Bryan Mbeumo

: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo Delantero: Benjamin Sesko.

Pronóstico SI

El momento de forma lo dice todo. El Manchester United llega enrachado y con la mira puesta en los primeros cuatro lugares, mientras que el Forest no encuentra el rumbo en la liga. La diferencia de calidad y confianza es demasiado grande.

Nottingham Forest 0-3 Manchester United

Más noticias sobre la Premier League