Nottingham Forest vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Red Devils' buscan alargar su racha ganadora en su visita al City Ground ante un 'Forest' hundido en el descenso
Carlos García|
Nottingham Forest FC v Manchester United FC - Premier League
Nottingham Forest FC v Manchester United FC - Premier League | Carl Recine/GettyImages

La Jornada 10 de la Premier League presenta un duelo de polos opuestos. El Nottingham Forest, que lucha por salir de la zona de descenso, recibe en el City Ground a un Manchester United que llega en plena racha y busca meterse en los puestos de Champions League.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Nottingham Forest vs Manchester United?

  • Ciudad: Nottingham, Inglaterra
  • Fecha: sábado 1 de noviembre
  • Horario: 11:00 (hora de EE.UU.), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)
  • Estadio: City Ground
Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Nottingham Forest vs Manchester United en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Universo

Amazon Prime, Peacock

México

Caliente TV, Amazon Prime

España

DAZN 2

DAZN, Movistar+

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Nottingham Forest

Rival

Resultado

Competición

Bournemouth

0-2 D

Premier League

Porto

2-0 V

Europa League

Chelsea

0-3 D

Premier League

Midtjylland

2-3 D

Premier League

Sunderland

0-1 D

Europa League

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival

Resultado

Competición

Brighton

4-2 V

Premier League

Liverpool

2-1 V

Premier League

Sunderland

2-0 V

Premier League

Brentford

1-3 D

Premier League

Chelsea

2-1 V

Premier League

Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3 | Carl Recine/GettyImages

Últimas noticias del Nottingham Forest

El equipo de Nuno Espírito Santo llega con la soga al cuello. Se ubican en el puesto 18, en plena zona de descenso, con solo 5 puntos. Su último partido de liga fue una derrota 2-0 ante el Bournemouth.

Aunque a mitad de semana consiguieron un respiro moral al ganar 2-0 al Porto en la Europa League, su realidad en la Premier es crítica, con cuatro derrotas en sus últimos cinco juegos domésticos.

Últimas noticias del Manchester United

Los Red Devils de Rúben Amorim han encontrado su mejor forma. Llevan tres victorias consecutivas en la Premier League, incluyendo un triunfo de autoridad 1-2 en Anfield contra el Liverpool y una goleada 4-2 sobre el Brighton.

Ubicados en el sexto puesto con 16 puntos, una victoria en Nottingham es crucial para asaltar los puestos de Champions.

Liverpool v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Posibles alineaciones

Nottingham Forest

  • Portero: Matz Sels
  • Defensas: Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams
  • Centrocampistas: Douglas Luiz, Elliot Anderson
  • Mediapuntas: Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi
  • Delantero: Igor Jesus.

Manchester United

  • Portero: Senne Lammens
  • Defensas: Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw
  • Centrocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo
  • Mediapuntas: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo
  • Delantero: Benjamin Sesko.

Pronóstico SI

El momento de forma lo dice todo. El Manchester United llega enrachado y con la mira puesta en los primeros cuatro lugares, mientras que el Forest no encuentra el rumbo en la liga. La diferencia de calidad y confianza es demasiado grande.

Nottingham Forest 0-3 Manchester United

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

