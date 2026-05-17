“Nuestra gestión ha sido muy simple, dar orden”: Joel Huiqui, luego de poner a Cruz Azul en la final del C2026

Joel Huiqui ha logrado generar ilusión en la afición celeste, ya que tiene a Cruz Azul a dos partidos de levantar la anhelada ‘décima’ estrella, luego de eliminar a Chivas 1-2 (3-4 global) en las semifinales. El interino que llegó como emergente tras el cese del argentino Nicolás Larcamón a un partido de acabar la fase regular, está viviendo una historia de ensueño con el club de sus amores, esperando ahora a su rival en la gran final: Pumas o Pachuca.

¿Le aplicarían un "Vicente Sánchez"? 😱



Joel Huiqui declaró en la conferencia de prensa post semifinal, que va por el título y que quiere quedarse como técnico de Cruz Azul la próxima temporada. pic.twitter.com/IoHk1FSaFb — SoyReferee (@SoyReferee) May 17, 2026

En conferencia de prensa, el apodado ‘Pocahontas’ por el locutor chileno Luis Omar Tapia admitió que está contento y que le gustaría seguir al frente de La Máquina el próximo campeonato, pero está consciente de que todo dependerá de distintos factores, mas nuevamente dejó en claro que los verdaderos protagonistas son los jugadores, de los cuales está muy orgulloso.



“Obviamente me encantaría seguir en el equipo, es una realidad, desde que tengo memoria soy parte del club casi como un inventario. Desde que me formé en básicas, hice mi carrera y regresé a formarme como técnico. Eso va a depender de muchos factores, ahorita quiero disfrutar la final, trabajarla bien y que la institución pueda tener un título más, nosotros representamos a una empresa muy grande, agradecerle al equipo, estoy contento, esperamos ganar la décima”, dijo.



“Agradecido con los jugadores que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la final. Creo que no hay mejor equipo que merezca esta oportunidad. Creo que merecidamente, son los actores principales, estoy muy contento porque llegaron a la final. El equipo tuvo un buen funcionamiento en el torneo, tuvo partidos muy buenos, una racha donde no logró consolidar lo que mostró al inicio, pero yo al llegar sentí un poco esa necesidad de un apoyo muy básico de amigos, eso nos abrió la puerta para muchas cosas, ellos no han cambiado, siguen siendo los mismos desde hace más de 20 partidos, la única parte fue el convencimiento. Nuestra gestión ha sido muy simple, dar orden. En ese sentido, lo hicimos bastante bien. Estamos para pelear el torneo”, añadió el exdefensa.

DE PIE ANTE DON JOEL HUIQUI 🚂🔥



Tomó a un Cruz Azul ROTO y sin ideas a solo un partido de la Liguilla cuando todos daban el torneo por perdido ❌🤯



Con trabajo, humildad y BRILLANTEZ táctica tiene a la Máquina a solo 180 MINUTOS de ser Campeón del CL26 🏆



📌 Suma 5 partidos… pic.twitter.com/7Uzdx5wiQP — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) May 17, 2026

Por último, el canterano cementero destacó a su rival, el cual luchó contra todo pese a las cinco bajas que tuvo por el llamado de la selección mexicana, siendo el más debilitado en ese aspecto, ya que Cruz Azul únicamente brindó a Erik Lira.



“El Guadalajara es una gran institución, hacia una referencia de las edades de los equipos, muestran jugadores interesantes, es la fórmula para mejorar el fútbol mexicano. Hoy terminamos con jugadores jóvenes, no tanto como Chivas, pero es el modelo que tenemos que seguir, formar jugadores de canteras para mejorar todas las divisiones”, apuntó.