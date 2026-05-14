La guía de Nueva Zelanda para el Mundial 2026: listos para vivir una experiencia única

Nueva Zelanda regresa a la Copa del Mundo tras lo realizado en el 2010, y solo por tercera vez en su historia. Sin embargo, el equipo conocido como los All-Whites por su llamativo uniforme brillante aún no ganó un partido en el escenario mundial.

Sigue siendo el equipo menos favorito contra Irán, Egipto y Bélgica, al ser la nación con el ranking más bajo de todo el torneo, pero cada partido es prácticamente una oportunidad de oro, sin nada que perder.

New Zealand v Chile - FIFA Series | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Tras empatar los tres partidos de la fase de grupos hace 16 años, el entonces director técnico Ricki Herbert predijo: "No volveremos a pasar otra Copa del Mundo invictos". Ahora, por fin, es el momento de ponerlo a prueba.

El camino hacia la Copa del Mundo

Record clasificatorio: 5G-0E-0P

Goles a favor / recibidos: 29/1

Goleador: Chris Wood (9)

Asistidor: Matthew Garbett (5)

Desde que Australia abandonó el grupo de clasificación de la OFC para unirse a la AFC asiática, Nueva Zelanda suele ganar la fase regional de clasificación para la Copa Mundial y luego cae en las eliminatorias interconfederaciones.



Una vez que la FIFA finalmente otorgó a Oceanía su propio cupo automático, el dominio histórico del país contra rivales exclusivamente de las islas del Pacífico prácticamente garantizó su clasificación.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO IRÁN 15/6 SoFi Stadium EGIPTO 216 BC Place BÉLGICA 26/6 BC Place

Entrenador: Darren Bazeley

New Zealand v Chile - FIFA Series | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debut

Tiempo dirigiendo a Nueva Zelanda: desde 2022

Cuando Nueva Zelanda debute contra Irán, en Los Ángeles, el 15 de junio, Bazeley será la primera persona en dirigir un equipo en todos los torneos internacionales masculinos organizados o afiliados a la FIFA: Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, Fútbol Olímpico Masculino y Copa Mundial de la FIFA.

Gracias a su experiencia al frente de las distintas categorías inferiores de los oceánicos desde 2011, la influencia del inglés se siente profundamente en el panorama futbolístico neozelandés, y más de la mitad de su equipo de marzo comenzó en sus selecciones juveniles.

¿Cómo juega Nueva Zelanda?

Formaciones preferidas: 4-2-3-1, 4-4-2

Estilo: enfoque en posesión

Fortalezas: batallas físicas

Debilidades: creatividad de juego

Nueva Zelanda es un grupo muy unido con un fuerte sentido de cohesión, cultura e identidad. Acostumbrados a ser los favoritos en su propio terreno, demuestran valentía al afrontar partidos como no favoritos contra prácticamente cualquier rival. La histórica victoria por 4-1 contra Chile en marzo, la primera de su historia contra un equipo sudamericano, se basó en un juego agresivo para compensar su inferioridad técnica.

FBL-WC-2026-NZL-CHI | MICHAEL BRADLEY/GettyImages

Dicho esto, Nueva Zelanda también perdió varios amistosos contra rivales no oceánicos más fuertes que emplearon esta misma estrategia desde su clasificación para el Mundial. Un presagio, quizás, de lo que está por venir.

Los jugadores a seguir

Factor X: el delantero del Nottingham Forest, Chris Wood, finalizó las eliminatorias de la OFC con nueve goles. Es el jugador con más partidos internacionales y el máximo goleador histórico de Nueva Zelanda, lo que justifica considerarlo, a sus 34 años, como el mejor futbolista que su país ha exportado.

Chris Wood of New Zealand seen during Friendly football | SOPA Images/GettyImages

Estrella revelación: el imponente defensa central Finn Surman fue galardonado como Mejor Jugador Joven en la Copa OFC 2024. El jugador de 22 años juega en el Portland Timbers, equipo al que se unió procedente del Wellington Phoenix hace dos años, y disputa su tercera temporada en la Major League Soccer.

La equipación que usará el conjunto neozelandés

Equipación de Nueva Zelanda para la Copa del Mundo | Pum

La camiseta blanca de local de Nueva Zelanda, que representa la tradición del país, nace de su propio folclore. Su estampado integral se inspira en el concepto de los cuatro vientos, tūāraki, tonga, marangai y hauāuru, que unen a su gente. Fabricada por Puma, también tiene un componente ecológico, ya que está hecha con un 95% de poliéster reciclado.

La camiseta visitante, completamente negra, un diseño emblemático del deporte neozelandés en todo el mundo, luce un estampado de helecho plateado, un vínculo directo entre el equipo y el símbolo del país.

Ambas camisetas debutaron en el campo durante la ventana internacional de marzo.

Posible alineación titular

Posible XI de Nueva Zelanda | FootballUser

Wood se perdió gran parte de la temporada 2025-26 de la Premier League debido a una lesión de rodilla que necesitó cirugía, y no participó en los últimos partidos internacionales en marzo. El veterano delantero y leyenda de la selección nacional marcó 45 goles con su país. Pero persiste la incógnita de quién podrá respaldar su producción, especialmente si a los 34 años tiene problemas físicos.

Los titulares habituales, Sarpreet Singh, Matthew Garbett y Liberato Cacace, también se lesionaron en 2026. Jugadores como Ben Old y Jesse Randall, el lateral izquierdo Francis De Vries y el delantero de 36 años Kosta Barbarouses tendrán que asumir la responsabilidad de aportar la creatividad necesaria.

Estado de forma actual

Si bien Nueva Zelanda se clasificó fácilmente para el Mundial, la sorprendente victoria por 4-1 contra Chile en Eden Park, Auckland, fue su primer triunfo en casi diez meses. Los All Whites habían perdido siete de los ocho partidos anteriores, evitando la derrota solo con un empate 1-1 contra una Noruega mermada por las bajas.

FBL-FRIENDLY-NOR-NZL | ANNIKA BYRDE/GettyImages

El equipo de Bazeley siempre sufre contra rivales técnicamente superiores que pueden mantener la posesión de la pelota, lo que a su vez anula la creatividad.

¿Qué podemos esperar de los aficionados neozelandeses?

En 2010, los aficionados neozelandeses demostraron ser un grupo apasionado pero obstinado, decididos a celebrar que habían completado la Copa del Mundo invictos, tras tres empates. Se quedaron en el estadio mucho después del pitido final, hasta el punto de ser expulsados ​​del estadio por la policía antidisturbios. Alrededor de 100 se enfrentaron con las autoridades sudafricanas, pero se estima que 20.000 viajaron al torneo.

A menudo llamados simplemente «kiwis», como la mayoría de los neozelandeses a nivel internacional, no van a pasar desapercibidos: el mar de blanco en las gradas coincide con el color principal del equipo. Sin embargo, no existe una cultura agresiva como en muchas otras selecciones nacionales; el público neozelandés suele ser menos hostil y más tranquilo.

Lo que el país espera

Nueva Zelanda no logró ganar un partido de la Copa del Mundo en sus seis intentos anteriores, por lo que conseguir su primer triunfo en el escenario mundial sería todo un éxito.



No hay expectativas ni presión por llegar lejos en el torneo, pero enfrentarse a una selección iraní potencialmente desorganizada en su partido inaugural representa sin duda una oportunidad. Egipto será un rival más difícil, mientras que Bélgica podría complicarle mucho las cosas a Nueva Zelanda.

Hasta la contundente victoria sobre Chile, había muchos motivos para el pesimismo, ya que las buenas intenciones y los ideales a menudo no son suficientes. Ahora, una victoria, que incluso podría bastar para avanzar de la fase de grupos dependiendo de otros resultados, parece un poco más alcanzable.

Y finalmente …

A quién no quiere enfrentarse Nueva Zelanda: Australia

Una estadística que define a Nueva Zelanda: es el equipo peor rankeado de todo el torneo (85)

Si todo sale mal: perder en primera ronda significa el final

¿Qué va a decir todo el mundo si Nueva Zelanda queda eliminada en fase de grupos? Por lo menos lo intentaron