El Futbol Club Barcelona sacó un resultado favorable este domingo en el Estadi Johan Cruyff al derrotar tres goles por cero al Getafe con un doblete de Ferrán Torres y otro tanto más de Dani Olmo, con lo que llegaron a 13 unidades en esta temporada 2025/26 de LaLiga.

Con este marcador los dirigidos por Hansi Flick se mantienen invictos en todas las competencias que han disputado hasta el momento, razón por la que el alemán se dijo orgulloso del desempeño de sus jugadores, puesto que sabe que no han tenido una agenda para nada sencilla y han logrado sortearla de buena manera.

Agradezco a los jugadores por su buen desempeño. Me gusta lo que veo, sobre todo en los últimos tres partidos. Valencia, Newcastle y Getafe. Nos lo merecemos. Hansi Flick

En una semana el conjunto blaugrana tuvo tres partidos, el primero frente al Valencia, a quien derrotaron seis goles por cero, luego sostuvieron su primer encuentro en la fase de liga de la Champions League y ahí dejaron en el camino al Newcastle y para cerrar le ganaron al Getafe.

De igual manera se le cuestionó sobre las declaraciones que dio previo al encuentro de la Jornada 5, en donde afirmó que era una muestra de respeto presentarse a la gala del Balón de Oro, algo que no hará la comitiva del Real Madrid, pero Flick aseveró que dichas palabras no fueron indirectas para el acérrimo rival.